Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yağız Kaan Erdoğmuş başarıya doymuyor

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Satranç Takımı’nın Avrupa ve Dünya şampiyonu, 2011 doğumlu yıldız sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, 30 Ocak4 Şubat 2022 tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenen Uluslararası Caissa Hotel GM Norm TurnuvasıPlati Grubu yarışmasında 2 bin 300 Elo barajını geçerek FM (FIDE Master: Dünya Satranç Federasyonu Ustası) unvanını almaya hak kazandı. Bu sonucun ardından Yağız Kaan Erdoğmuş, Dünya Satranç Federasyonu güncel rating listesinde FM unvanlı en genç sporcu olacak.

2019 yılında 8 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yağız Kaan Erdoğmuş, 2021 Haziran ayında da CM unvanını almaya hak kazanmıştı. 2021 yılında FIDE Online Dünya Küçükler Hızlı Şampiyonası’nda da 10 yaş kategorisinde Dünya şampiyonu olmayı başaran başarılı satranççı Elo listesinde kendi yaş grubunda dünya sıralamasında birinciliğini korumaya devam ediyor.

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