1 kişinin öldüğü zincirleme kazada cipin ters yönde ilerlediği ortaya çıktı



Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, 4 aracın karıştığı, Ersel Atmaca'nın (27) öldüğü zincirleme kazaya ana yolda ters yönde ilerleyen cipin neden olduğu belirlendi. Gözaltına alınan, 3,39 promil alkollü olan cipin sürücüsü Gürkan Cengiz tutuklandı. Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, çarşamba, Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya yönüne giden Ersel Atmaca yönetimindeki 16 BK 039 plakalı otomobil, Gürkan Cengiz yönetimindeki 16 MDS 91 plakalı ciple çarpıştı. Mehmet Alkış yönetimindeki 16 AD 991 plakalı minibüs ile İsmail Durak yönetimindeki 16 ANV 682 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı. Metrelerce savrulan Ersel Atmaca´nın otomobili kaldırıma çarparak, Gürkan Cengiz'in kullandığı cip ise bariyerlere vurarak durabildi.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ersel Atmaca, araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Ersel Atmaca, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İKİ SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası yapılan kontrollerde, hafif yaralanan cip sürücüsü Gürkan Cengiz'in 3,39 promil, minibüs sürücüsü Mehmet Alkış'ın ise 2,18 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayakta müdahale edilen Gürkan Cengiz ile diğer 2 sürücü gözaltına alındı. Gürkan Cengiz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Gürkan Cengiz'in kullandığı lüks cipin ters yönden ilerlediği ve kazaya neden olduğu görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-02-11 15:44:22



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