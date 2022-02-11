1 kişinin öldüğü zincirleme kazada cipin ters yönde ilerlediği ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 kişinin öldüğü zincirleme kazada cipin ters yönde ilerlediği ortaya çıktı

DHA

1 kişinin öldüğü zincirleme kazada cipin ters yönde ilerlediği ortaya çıktı


Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, 4 aracın karıştığı, Ersel Atmaca'nın (27) öldüğü zincirleme kazaya ana yolda ters yönde ilerleyen cipin neden olduğu belirlendi. Gözaltına alınan, 3,39 promil alkollü olan cipin sürücüsü Gürkan Cengiz tutuklandı. Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, çarşamba, Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya yönüne giden Ersel Atmaca yönetimindeki 16 BK 039 plakalı otomobil, Gürkan Cengiz yönetimindeki 16 MDS 91 plakalı ciple çarpıştı. Mehmet Alkış yönetimindeki 16 AD 991 plakalı minibüs ile İsmail Durak yönetimindeki 16 ANV 682 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı. Metrelerce savrulan Ersel Atmaca´nın otomobili kaldırıma çarparak, Gürkan Cengiz'in kullandığı cip ise bariyerlere vurarak durabildi.
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ersel Atmaca, araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Ersel Atmaca, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
İKİ SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kaza sonrası yapılan kontrollerde, hafif yaralanan cip sürücüsü Gürkan Cengiz'in 3,39 promil, minibüs sürücüsü Mehmet Alkış'ın ise 2,18 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayakta müdahale edilen Gürkan Cengiz ile diğer 2 sürücü gözaltına alındı. Gürkan Cengiz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Gürkan Cengiz'in kullandığı lüks cipin ters yönden ilerlediği ve kazaya neden olduğu görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-02-11 15:44:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrikli ısıtıcı sapıyla cinayetin sanığına indirimli ceza ve tahliye 
YEREL HABERLER Elektrikli ısıtıcı sapıyla cinayetin sanığına ...
Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın ...
Rehin aldı, ağzına silah soktu, kadın elbisesi giydirdi; o anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Rehin aldı, ağzına silah soktu, kadın elbisesi ...
1 kişinin öldüğü zincirleme kazada cipin ters yönde ilerlediği ortaya çıktı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü zincirleme kazada cipin ters yönde ...
Karacabey galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Karacabey galibiyet peşinde
Kupa sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar
YEREL HABERLER Kupa sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yağız Kaan Erdoğmuş başarıya doymuyor
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yağız Kaan Erdoğmuş ...
Kaçak tavuk operasyonunda şoke eden görüntü
YEREL HABERLER Kaçak tavuk operasyonunda şoke eden görüntü
Nilüfer’de kütüphanelerden 1 yılda 56 bini aşkın kitap ödünç alındı
YEREL HABERLER Nilüfer’de kütüphanelerden 1 yılda 56 bini aşkın ...
Gıda Mühendisliği Bölümü’nü seçecek en yüksek puanlı 3 öğrenciye burs verilecek
YEREL HABERLER Gıda Mühendisliği Bölümü’nü seçecek en yüksek puanlı ...
Çaldıkları otomobille gezerken yakalanan sevgililer tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları otomobille gezerken yakalanan sevgililer ...
Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren çeteye operasyon Bursa'da 3 kişilik grup, aralarında husumet bulunan 2 genci rehin alıp, ağzına silah dayadıktan sonra darp edip, kadın elbisesi giydirdi Gençlerden birine mermi yutturan şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın ...
Başkan Tanır, Vani Mehmet Mahallesi sakini kadınlarla buluştu ‘Güçlü Kadınlar, Güçlü Kestel’ projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Tanır, Vani Mehmet Mahallesi sakini kadınlarla ...
Rehin aldı, ağzına silah soktu, kadın elbisesi giydirdi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Rehin aldı, ağzına silah soktu, kadın elbisesi ...
Hırsız sevgililer el ele cezaevine
YEREL HABERLER Hırsız sevgililer el ele cezaevine
Sevgililer Günü için Bursa'da özel kampanya
YEREL HABERLER Sevgililer Günü için Bursa'da özel kampanya
EBS Bursa 1 No’lu Şube’den 30. yıl vefa buluşması
YEREL HABERLER EBS Bursa 1 No’lu Şube’den 30. yıl vefa buluşması
Belediyenin spor tesisi görevlisi, cinsel tacizden ikinci kez tutuklandı
YEREL HABERLER Belediyenin spor tesisi görevlisi, cinsel tacizden ...
Belediyenin spor tesisi görevlisi, cinsel tacizden ikinci kez tutuklandı
YEREL HABERLER Belediyenin spor tesisi görevlisi, cinsel tacizden ...
Çivi ve tellerden sanat ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Çivi ve tellerden sanat ortaya çıkıyor
EMITT’in gözdesi Bursa Bursa turizmi yeni destinasyonlarla gelişiyor
YEREL HABERLER EMITT’in gözdesi Bursa Bursa turizmi yeni ...
Bursalı minikler ‘duygu sanatıyla’ sınırları aştı
YEREL HABERLER Bursalı minikler ‘duygu sanatıyla’ sınırları aştı
Bursa Tekstili Paris’te
YEREL HABERLER Bursa Tekstili Paris’te
(Özel) Bursa'da site bahçesindeki motosikleti böyle çaldı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da site bahçesindeki motosikleti böyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.