Rehin aldı, ağzına silah soktu, kadın elbisesi giydirdi; o anlar kamerada (2)



3 KİŞİYE DAHA GÖZALTI

Bursa'da Yaşar Ç.'nin, rehin aldığı E.M.'nin ağzına silah sokup, kadın elbisesi giydirmesiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, diğer şüphelilerin Bekir T. ve Gökhan Y. olduğunu belirledi. Şüphelilerin ifadelerini alan ekipler, Yaşar Ç., Bekir T. ve Gökhan Y.'nin, E.M. gibi M.Ş.'yi de tabancayla tehdit edip, işkence yaptıklarını belirledi. Ekipler, E.M. ile Yaşar Ç.'nin 'Gamze Ü.' adındaki aynı kızı sevdiğini ve aralarındaki husumetin bu nedenle başladığını saptadı. Harekete geçen ekipler, Bekir T., Gökhan Y. ve Gamze Ü.'yü de gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, öğleden sonra sağlık kontrolünden geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez

2022-02-11 16:31:50



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