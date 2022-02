(Özel) Yüzlerce kişinin katıldığı eğlencede toplanan parayla öğrenciler burs alacak Köy derneğinden örnek proje

Bursa'da bir köy derneği, köylerinde okuyan öğrencilere burs verebilmek için yardım gecesi düzenledi.

Keles ilçesinin Sorgun köyü, her yıl köylerinde okuyup maddî durumu iyi olmayan öğrencilere destek olabilmek için salonda yardım gecesi düzenliyor. Çeşitli eğlencelerin düzenlendiği gecede türkücüler de alıyor. Bu gecede toplanan paralar ise köydeki eğitim gören ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere veriliyor. Düzenlenen yardım gecesine binlerce kişi katıldı. Yöre sanatçılarının sahne aldığı gecede vatandaşlar hem gönüllerince eğlendi, hem de öğrencilere yardımda bulundu.

Bu faaliyeti 5 yıldır düzenlediklerini ifade eden Sorgun Köyü Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş, "Biz köy olarak eğitime çok önem veriyoruz. Köydeki gençler okusun istiyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlere test kitabı desteğinde bulunuyoruz. Üniversite okuyan öğrencilere burs veriyoruz. Her yıl derece yapan öğrencilerimizi çeyrek altınla ödüllendiriyoruz. Köyümüzdeki öğrenciler okusun diye her türlü mücadeleyi veriyoruz. Bu gecede toplanan yardımları havuzda topluyoruz. Resmî bir hesabımızı var, havuzdaki para ne kadar çok olursa o kadar çok öğrenciye yardımda bulunuyoruz. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverleri bekleriz" dedi.

