(Özel) Eksi 15 derecede bisikletle Uludağ’a tırmandılar

İstanbul’dan Bursa’ya gelen iki bisikletçi genç; tipi ve soğuğa aldırış etmeden Uludağ’a tırmandı. Yoğun kar ve tipide eksi 15 derecede gerçekleşen müthiş tırmanış bisikletçiler tarafından an be an kaydedildi.

Geçen sene bir günde İstanbul’dan Antalya’ya bisiklet süren Özcan Güler, bu sefer arkadaşı Serdar Maras ile birlikte Uludağ tırmanışı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı ve soğuk altında yaklaşık 5 saat süren Mudanya’dan Uludağ tırmanışında 53 kilometre pedal çeviren iki bisikletçi macera dolu zorlu sürüşte tecrübelerini paylaştı. İlk defa yaşadığı bu soğukta bisiklet sürüşünün önemli bir tecrübe olduğunu belirten Güler, 1900 metreye çıkma mücadelesinin harika olduğunu belirtti.

Özellikle milli park girişinden sonra havanın birden değiştiğini ifade eden Güler, hava sıcaklığının 10 dereceye, hissedilen sıcaklığın ise 15 derecelere düştüğünü mataradaki suların, mont, eldiven ucu ve bufların donduğunu, yaşanan tipi yüzünden 1 metre önünü göremediği zamanların olduğunu ve zorlandıklarını söyledi.

İnen araçların temkinli davranması ve yoğun trafiğin oluşmasından dolayı buzlu yolda Uludağ'dan iniş düşüncesinden vazgeçtiklerini dile getiren Güler, "Oteller Bölgesi'ne ulaşınca jandarmaya durumu anlattık. Tur otobüsleri ile görüşüp aşağıya indik" dedi.

İki maceracı arkadaşın kask ve aktüel kameralarıyla kaydettikleri görüntüler de izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı

