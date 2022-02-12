Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (2)


DEVAM EDEN PROJELERİ İNCELEDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa´da, TEKNOSAB kavşağındaki incelemelerinin ardından HasanağaÇalı yolundaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. BursaOrhaneli Yolu Doğancı Barajı Varyantı'nda devam eden projeyle ilgili de brifing alan Bakan Karaismailoğlu, ardından basın açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Karaismailoğlu, "Biz Türkiye'nin geleceğine heykellerle değil, ekonomimize can verecek projelerle yatırım yapıyoruz" dedi.
'BURSA'YA 29,5 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK'
Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinin kesişim ve geçiş bölgesinde yer alan Bursa'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 29 milyar 500 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bu yatırımlar içinde, kara yolu yatırımları önemli yere sahip. 1993-2002 yılları arasında Bursa'nın kara yolu yatırımları için yalnızca 4 milyar lira yatırım yapılırken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 15 milyar liraya çıkardık. Bizim felsefemizde az laf çok iş yazar. Birileri gibi sadece söz söyleyip ertesi gün unutmuyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek, Türkiye'yi bir adım daha ileri taşımak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" diye konuştu.
Bursa´daki 18 ayrı yatırımın bedelinin 3 milyar 405 milyon lira olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Bozuk yollar, konforsuz ve güvensiz seyahat, yatırım yapılmayan il ve ilçeler, varlığı unutulmuş bir Bakanlık devraldık. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleriyle ihmal edilen her ulaşım modunda olduğu gibi kara yollarında da reform başlattık. Bursa'nın 20 yıl önceki halini hatırlatmak istiyorum. 2003'te Bursa'da sadece 194 kilometre bölünmüş yol varken, 406 kilometre daha yol yaparak, bu standarttaki yol uzunluğunu 600 kilometreye çıkardık. Şehir genelindeki kara yollarının yarısına yakını bölünmüş yol olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bursa'daki bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 148 kilometreden alıp, 766 kilometreye çıkardık. Hükümetlerimiz döneminde, Bursa genelinde 278 kilometre tek yol yapım gerçekleştirdik. Bir adedi tek ve 3 adeti de çift tüp olmak üzere, toplamda 13 bin 129 metrelik 4 tünel inşa ettik. Şehirde yaptığımız 274 köprünün toplam uzunluğu 20 bin 801 kilometreye ulaşıyor. Halen Bursa genelinde devam eden 18 ayrı kara yolu yatırımlarının toplam proje bedeli; 3 milyar 405 milyon liranın üzerindedir."
'BURSA-ORHANELİ YOLU 15 DAKİKADAN 3 DAKİKAYA İNECEK'
İstanbul-Bursa-İzmir güzergahındaki önemli kesimlerden birisi olan Bursa-Yalova Devlet Yolu üzerindeki Dürdane ayrımı köprülü kavşağını tamamlayıp, 15 Mart 2021'de hizmete açtıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "55 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olan Dürdane ayrımı köprülü kavşağı, bölgedeki trafik yoğunluğunu azalttığı gibi, transit geçişlere kolaylık getirip, kazaları da önlenmiştir" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bursa'nın turizm potansiyeline hizmet etmekte olan Bursa-Uludağ kara yolunu da iyileştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin talepleri üzerine, şehir merkeziyle Karayolları sorumluluk alanı arasında bulunan kesimin, bitümlü sıcak kaplamalı hale getiriyoruz. Yeşil Bursa´mızdaki bir diğer kara yolu projemiz de 'Bursa-Orhaneli Yolu Doğancı Baraj Varyantı'dır. Uzunluğu 3,5 kilometre olan proje kapsamında, 220 metrelik 1 adet viyadük ve bin 998 metrelik de 1 adet de tünel yer almaktadır. Önceki yıllarda tünelde 515 metre kazı destek çalışması yapılmıştı. İhale kapsamında tünel kazı destek çalışmalarına devam ediyoruz. Hat üzerindeki yolun arazi yapısından kaynaklı yoğun trafik ve kış şartlarındaki sel ve heyelandan dolayı ulaşım güçlükle yapılıyor. Tünelimizin hizmete açılmasıyla birlikte 5,2 kilometre olan ulaşım mesafesi 1,6 kilometre daha kısalarak 3,6 kilometre olacak. Hattaki ulaşım süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek. Hattın hizmete girmesiyle, zamandan 10 milyon lira, akaryakıttan ise 4 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 14 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bunun yanında 816 ton daha az emisyon salınımı olacak."
'BURSA´NIN BÖLGEDEKİ ÖNEMİ ARTIYOR'
Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney sanayi, tarım ve turizm hattının kavşak noktalarından olan Bursa'nın diğer ulaşım modlarıyla birlikte kara yolları standardının yükseltilmesi için canla başla çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Tarihi, kültür ve turizmi ile de göz bebeğimiz olan Bursa için ne yapsak yeridir. Marmara Bölgesi'nin altın kolyesi Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte önümüzdeki günlerde hizmete açacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerinde yer aldığı, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi sayesinde Bursa'mızın bölgedeki önemi çok daha fazla artmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın bizlere verdiği destekle başlattığımız hizmet kervanına gece gündüz devam ediyoruz" diye konuştu.
'HEYKELLERLE DEĞİL, PROJELERLE YATIRIM YAPIYORUZ'
CHP'ye eleştirilerini de sürdüren Karaismailoğlu, "Biz Türkiye'nin geleceğine heykellerle değil, ekonomimize can verecek projelerle yatırım yapıyoruz. Kara yollarının Türkiye'nin ticareti, tarımı, turizmi için stratejik önemde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle mozaiğin parçalarını birleştirircesine kara yollarımızla Türkiye´yi dünyaya bağlıyoruz. Son 20 yılda öyle bir ivme, öyle bir çıkış yakaladık ki bundan sonra kimse yatırımları ihmal etmeye, yapılan bu yatırımları durdurmaya teşebbüs edemeyecek" ifadelerini kullandı. (DHA)
Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN
2022-02-12 16:25:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, 'İçimdeki şeytan çıktı' dedi (2)
YEREL HABERLER Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, ...
Ödüllü şarkı ‘İnci küpe’ 10 Şubat’ta tüm dijital platformlarda yayında
YEREL HABERLER Ödüllü şarkı ‘İnci küpe’ 10 Şubat’ta tüm dijital ...
Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi Bursa'da intihar etmek isterken müdahale eden öz annesinin boğazını keserek öldüren, 13 yaşındaki üvey kardeşini bıçakla ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır ...
Bakan Karaismailoğlu: "Biz heykellerle değil, ekonomiye can verecek projelerle yatırım yapıyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Biz heykellerle değil, ...
Dikkat, yüzük çıkabilir
YEREL HABERLER Dikkat, yüzük çıkabilir
Çelikpalas Seyir Terası'na London Eye önerisi
YEREL HABERLER Çelikpalas Seyir Terası'na London Eye önerisi
Büyükşehirli sporculardan büyük başarı
YEREL HABERLER Büyükşehirli sporculardan büyük başarı
Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka birine daha aynı işkenceyi yapmış
YEREL HABERLER Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka ...
Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka birine daha aynı işkenceyi yapmış
YEREL HABERLER Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka ...
Bakan Karaismailoğlu: "Muhalefet ile mahkemede hesaplaşacağız" "Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını iki yılda tamamlamayı hedefliyoruz" "Emek- Şehir Hastanesi metro hattı 2023'te tamamlanacak"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Muhalefet ile mahkemede ...
Cinayetle suçlanan Üniversiteli Enes'i özgürlüğe kavuşturan ayrıntılar
YEREL HABERLER Cinayetle suçlanan Üniversiteli Enes'i özgürlüğe ...
Cinayetle suçlanan Üniversiteli Enes'i özgürlüğe kavuşturan ayrıntılar
YEREL HABERLER Cinayetle suçlanan Üniversiteli Enes'i özgürlüğe ...
Yıldırım Belediyesi'nden personeline yüzde 45 zam
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi'nden personeline yüzde 45 zam
Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, 'İçimdeki şeytan çıktı' dedi
YEREL HABERLER Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, ...
"Ömrümün sonuna kadar" İnegöl'ü kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER "Ömrümün sonuna kadar" İnegöl'ü kahkahaya boğdu
Bakyapı'dan Demirtaş'a 6 bin yeni konut, Vişne Caddesi'ne uluslararası proje
YEREL HABERLER Bakyapı'dan Demirtaş'a 6 bin yeni konut, Vişne ...
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde Artık onlar da otistik torunlarını görebilecek
YEREL HABERLER Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde Artık onlar da ...
(Özel) Eksi 15 derecede bisikletle Uludağ’a tırmandılar
YEREL HABERLER (Özel) Eksi 15 derecede bisikletle Uludağ’a ...
EMİTT 2022'de binlerce kişi İznik Çinisi boyadı
YEREL HABERLER EMİTT 2022'de binlerce kişi İznik Çinisi boyadı
'Sanayi odaklı büyümeye destek şart'
YEREL HABERLER 'Sanayi odaklı büyümeye destek şart'
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Bursa'ya 5 yeni okul müjdesi Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı: "Yarının büyük Türkiye'si için TOBB öncülüğünde eğitim seferberliğimiz devam ediyor" "Bursa, eğitim yatırımlarında da ayrıcalıklı bir şehir"
YEREL HABERLER Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Bursa'ya 5 ...
Nilüfer’i Mudanya'ya bağlayan yol asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’i Mudanya'ya bağlayan yol asfaltlanıyor
Bursa’da aile faciası: Annesini bıçaklayarak öldürüp, üvey kardeşini de ağır yaraladı
YEREL HABERLER Bursa’da aile faciası: Annesini bıçaklayarak öldürüp, ...
(Özel) Yüzlerce kişinin katıldığı eğlencede toplanan parayla öğrenciler burs alacak Köy derneğinden örnek proje
YEREL HABERLER (Özel) Yüzlerce kişinin katıldığı eğlencede toplanan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.