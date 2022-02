Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (2)

DEVAM EDEN PROJELERİ İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa´da, TEKNOSAB kavşağındaki incelemelerinin ardından HasanağaÇalı yolundaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. BursaOrhaneli Yolu Doğancı Barajı Varyantı'nda devam eden projeyle ilgili de brifing alan Bakan Karaismailoğlu, ardından basın açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Karaismailoğlu, "Biz Türkiye'nin geleceğine heykellerle değil, ekonomimize can verecek projelerle yatırım yapıyoruz" dedi.

'BURSA'YA 29,5 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK'

Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinin kesişim ve geçiş bölgesinde yer alan Bursa'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 29 milyar 500 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bu yatırımlar içinde, kara yolu yatırımları önemli yere sahip. 1993-2002 yılları arasında Bursa'nın kara yolu yatırımları için yalnızca 4 milyar lira yatırım yapılırken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 15 milyar liraya çıkardık. Bizim felsefemizde az laf çok iş yazar. Birileri gibi sadece söz söyleyip ertesi gün unutmuyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek, Türkiye'yi bir adım daha ileri taşımak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" diye konuştu.

Bursa´daki 18 ayrı yatırımın bedelinin 3 milyar 405 milyon lira olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bozuk yollar, konforsuz ve güvensiz seyahat, yatırım yapılmayan il ve ilçeler, varlığı unutulmuş bir Bakanlık devraldık. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleriyle ihmal edilen her ulaşım modunda olduğu gibi kara yollarında da reform başlattık. Bursa'nın 20 yıl önceki halini hatırlatmak istiyorum. 2003'te Bursa'da sadece 194 kilometre bölünmüş yol varken, 406 kilometre daha yol yaparak, bu standarttaki yol uzunluğunu 600 kilometreye çıkardık. Şehir genelindeki kara yollarının yarısına yakını bölünmüş yol olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bursa'daki bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 148 kilometreden alıp, 766 kilometreye çıkardık. Hükümetlerimiz döneminde, Bursa genelinde 278 kilometre tek yol yapım gerçekleştirdik. Bir adedi tek ve 3 adeti de çift tüp olmak üzere, toplamda 13 bin 129 metrelik 4 tünel inşa ettik. Şehirde yaptığımız 274 köprünün toplam uzunluğu 20 bin 801 kilometreye ulaşıyor. Halen Bursa genelinde devam eden 18 ayrı kara yolu yatırımlarının toplam proje bedeli; 3 milyar 405 milyon liranın üzerindedir."

'BURSA-ORHANELİ YOLU 15 DAKİKADAN 3 DAKİKAYA İNECEK'

İstanbul-Bursa-İzmir güzergahındaki önemli kesimlerden birisi olan Bursa-Yalova Devlet Yolu üzerindeki Dürdane ayrımı köprülü kavşağını tamamlayıp, 15 Mart 2021'de hizmete açtıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "55 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olan Dürdane ayrımı köprülü kavşağı, bölgedeki trafik yoğunluğunu azalttığı gibi, transit geçişlere kolaylık getirip, kazaları da önlenmiştir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa'nın turizm potansiyeline hizmet etmekte olan Bursa-Uludağ kara yolunu da iyileştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin talepleri üzerine, şehir merkeziyle Karayolları sorumluluk alanı arasında bulunan kesimin, bitümlü sıcak kaplamalı hale getiriyoruz. Yeşil Bursa´mızdaki bir diğer kara yolu projemiz de 'Bursa-Orhaneli Yolu Doğancı Baraj Varyantı'dır. Uzunluğu 3,5 kilometre olan proje kapsamında, 220 metrelik 1 adet viyadük ve bin 998 metrelik de 1 adet de tünel yer almaktadır. Önceki yıllarda tünelde 515 metre kazı destek çalışması yapılmıştı. İhale kapsamında tünel kazı destek çalışmalarına devam ediyoruz. Hat üzerindeki yolun arazi yapısından kaynaklı yoğun trafik ve kış şartlarındaki sel ve heyelandan dolayı ulaşım güçlükle yapılıyor. Tünelimizin hizmete açılmasıyla birlikte 5,2 kilometre olan ulaşım mesafesi 1,6 kilometre daha kısalarak 3,6 kilometre olacak. Hattaki ulaşım süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek. Hattın hizmete girmesiyle, zamandan 10 milyon lira, akaryakıttan ise 4 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 14 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bunun yanında 816 ton daha az emisyon salınımı olacak."

'BURSA´NIN BÖLGEDEKİ ÖNEMİ ARTIYOR'

Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney sanayi, tarım ve turizm hattının kavşak noktalarından olan Bursa'nın diğer ulaşım modlarıyla birlikte kara yolları standardının yükseltilmesi için canla başla çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Tarihi, kültür ve turizmi ile de göz bebeğimiz olan Bursa için ne yapsak yeridir. Marmara Bölgesi'nin altın kolyesi Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte önümüzdeki günlerde hizmete açacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerinde yer aldığı, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi sayesinde Bursa'mızın bölgedeki önemi çok daha fazla artmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın bizlere verdiği destekle başlattığımız hizmet kervanına gece gündüz devam ediyoruz" diye konuştu.

'HEYKELLERLE DEĞİL, PROJELERLE YATIRIM YAPIYORUZ'

CHP'ye eleştirilerini de sürdüren Karaismailoğlu, "Biz Türkiye'nin geleceğine heykellerle değil, ekonomimize can verecek projelerle yatırım yapıyoruz. Kara yollarının Türkiye'nin ticareti, tarımı, turizmi için stratejik önemde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle mozaiğin parçalarını birleştirircesine kara yollarımızla Türkiye´yi dünyaya bağlıyoruz. Son 20 yılda öyle bir ivme, öyle bir çıkış yakaladık ki bundan sonra kimse yatırımları ihmal etmeye, yapılan bu yatırımları durdurmaya teşebbüs edemeyecek" ifadelerini kullandı. (DHA)

