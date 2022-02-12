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Polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı; o anlar kamerada

DHA

Polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı; o anlar kamerada


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır'ı (45) bir otomobilin içerisinde Yahya A. (48) ile birlikte gören polis memuru Bilal Ağır (52), belinden çıkardığı tabancayla ikiliye ateş açtı. Olayda Yasemin Ağır hayatını kaybederken, Yahya A. ise ağır yaralandı. Polis memurunun silahından çıkan kurşunlardan biri de yoldan geçmekte olan Şeyma Ü.'ye isabet etti. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ismi henüz öğrenilemeyen polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi üzerinde 26 DC 016 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır'ı gördü. Otomobilin içerisinde bir de erkek olduğunu fark eden Bilal Ağır, aracın önünü kesti. Polis memuru önce eşi Yasemin Ağır'ı, ardından da Yahya A.'yı otomobilden indirip, darbetmeye başladı. Öfkesi dinmeyen polis memuru, belinden çıkardığı tabancayla, önce eşine ardından da Yahya A.'ya kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından vurulan Yahya A. kanlar içerisinde yığıldı. Ağır'ın açtığı ateş sonucu yerden seken kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçmekte olan Şeyma Ü.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yasemin Ağır, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yahya A.'nın ise durumunun ağır olduğu, Şeyma Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 
Silah seslerini çevredeki görevli polis ekipleri, kısa sürede bölgeye gelerek olaya müdahale etti. Polis ekiplerine direnen Ağır, kısa sürede etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Boşanma aşamasındaki çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi. 
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, yaşanan arbede ve Ağır'ın eşi ile 2 kişiyi tabancayla vurduğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin önünü keserek durduran polis memurunun, eşini ve yanında bulunan Yahya A.'yı darbedip, ardından tabancayla vurduğu anlar yer aldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin şüpheliyi etkisiz hale getirildiği anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-02-12 20:06:46

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