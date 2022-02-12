Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (3)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (3)


'AVRUPA´DA 6´NCI DÜNYADA 8´İNCİ YHT İŞLETMECİSİYİZ'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa programına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaretiyle devam etti. Ziyaretinin ardından Heykel'deki tarihi belediye binasında AK Parti Bursa milletvekilleriyle istişare toplantısı yapan Karaismailoğlu, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafla sohbet eden Karaismailoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Devlet aklıyla hep bir adım ötesini planladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Nihai hedefimizde; milli ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek `Bütünsel Kalkınmayı´ hayata geçirmek var. Bunun için de Türkiye´yi Orta Koridor´da lider, dünyada ise en büyük lojistik güce dönüştürmek adına adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 550 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye yükselttik. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 724 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 12 kat artırarak 651 kilometreye yükselttik. 2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmeyen demiryollarımızın tamamını yeniledik. Hızlı tren hatları ile ülkemizi, Avrupa´da 6´ncı dünyada 8´inci Yüksek Hızlı Tren İşletmecisi ülke konumuna yükselttik" dedi.
'PROJEYİ 2024 YILI SONUNDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'
Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 2024 yılında tamamlanacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Balıkesir´den, Bandırma´dan, Kütahya´dan, Eskişehir´den, Bilecik´ ten, yani dört bir yanından demiryolu ağı geçmesine rağmen, tüm bu şehirlerin tam ortasında bulunan Bursa yıllarca demiryoluna hasret bırakıldı. Biz ise Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile Bursa´yı hızlı tren ağına entegre ediyoruz. Projemizde yolcu ve yük taşımacılığı beraber yapılacak. Projeyi 2024 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.  
'HALKIMIZ SUYU GETİRENLE TESTİYİ KIRANLARI ÇOK İYİ BİLİYOR'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hızlı Tren Hattı ile ilgili eleştirilerine cevap veren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Ana muhalefet partisi genel başkanının, Bursa hızlı tren hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalanları ile muhatap olduk. Niyetleri belli; çamur at izi kalsın. Bugün gerçekleştirdiğimiz saha incelemelerinde yeniden gerekli açıklamaları yaptık. Eski güzergah toplam 106 kilometredir. 2020 yılında yapılan ikinci ihaleye ise 95 kilometre uzunluğundaki Balıkesir-Bursa arasının altyapı ve üstyapı işleri eklenmiştir. Yani, ikinci ihaleye konu toplam uzunluk 201 kilometredir. Öte yandan, 7 yüksek hızlı tren garı/istasyonu yapımı da proje ve ihale kapsamına alınmıştır. Bunlar bu basit yalanlarla ortaya çıkıp, yüzleri kızarmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor. Salt ideoloji siyaseti ile memleketin hayrına olan her projeye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Onlar talimatları kirli odaklardan alıyor. Yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar. Bursalılar olarak sizlerden ricam bu gerçekleri sizlerin de en doğru ve etkili şekilde anlatması. Sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştıramazsanız o bölgenin gerçekleri öğrenmesi imkansızdır." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-02-12 20:25:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, ...
Polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 2 ...
Bakan Karaismailoğlu: “Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Halkımız suyu getirenle ...
Polisin cinnet anı kamerada...2 ölü 1 yaralı Cinnet getiren polis memuru boşanma aşamasındaki eşini ve dostu olduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldürdü Olay yerinde tesadüfen bulunan bir bayan da tabancadan çıkan merminin isabet etmesi neticesi yaralandı
YEREL HABERLER Polisin cinnet anı kamerada...2 ölü 1 yaralı Cinnet ...
Kendisini gasp etmeye çalışan kişiyi öldüren üniversite öğrencisinin tahliyesine yeni gelişme Tahliyenin ardından yeni ifadeler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kendisini gasp etmeye çalışan kişiyi öldüren ...
Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, ...
Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, 'İçimdeki şeytan çıktı' dedi (2)
YEREL HABERLER Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, ...
Ödüllü şarkı ‘İnci küpe’ 10 Şubat’ta tüm dijital platformlarda yayında
YEREL HABERLER Ödüllü şarkı ‘İnci küpe’ 10 Şubat’ta tüm dijital ...
Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi Bursa'da intihar etmek isterken müdahale eden öz annesinin boğazını keserek öldüren, 13 yaşındaki üvey kardeşini bıçakla ağır yaralayan uyuşturucu bağımlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Annesini bıçaklayarak öldüren, kardeşini ağır ...
Bakan Karaismailoğlu: "Biz heykellerle değil, ekonomiye can verecek projelerle yatırım yapıyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Biz heykellerle değil, ...
Dikkat, yüzük çıkabilir
YEREL HABERLER Dikkat, yüzük çıkabilir
Çelikpalas Seyir Terası'na London Eye önerisi
YEREL HABERLER Çelikpalas Seyir Terası'na London Eye önerisi
Büyükşehirli sporculardan büyük başarı
YEREL HABERLER Büyükşehirli sporculardan büyük başarı
Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka birine daha aynı işkenceyi yapmış
YEREL HABERLER Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka ...
Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka birine daha aynı işkenceyi yapmış
YEREL HABERLER Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka ...
Bakan Karaismailoğlu: "Muhalefet ile mahkemede hesaplaşacağız" "Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını iki yılda tamamlamayı hedefliyoruz" "Emek- Şehir Hastanesi metro hattı 2023'te tamamlanacak"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Muhalefet ile mahkemede ...
Cinayetle suçlanan Üniversiteli Enes'i özgürlüğe kavuşturan ayrıntılar
YEREL HABERLER Cinayetle suçlanan Üniversiteli Enes'i özgürlüğe ...
Cinayetle suçlanan Üniversiteli Enes'i özgürlüğe kavuşturan ayrıntılar
YEREL HABERLER Cinayetle suçlanan Üniversiteli Enes'i özgürlüğe ...
Yıldırım Belediyesi'nden personeline yüzde 45 zam
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi'nden personeline yüzde 45 zam
Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, 'İçimdeki şeytan çıktı' dedi
YEREL HABERLER Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, ...
"Ömrümün sonuna kadar" İnegöl'ü kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER "Ömrümün sonuna kadar" İnegöl'ü kahkahaya boğdu
Bakyapı'dan Demirtaş'a 6 bin yeni konut, Vişne Caddesi'ne uluslararası proje
YEREL HABERLER Bakyapı'dan Demirtaş'a 6 bin yeni konut, Vişne ...
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde Artık onlar da otistik torunlarını görebilecek
YEREL HABERLER Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde Artık onlar da ...
(Özel) Eksi 15 derecede bisikletle Uludağ’a tırmandılar
YEREL HABERLER (Özel) Eksi 15 derecede bisikletle Uludağ’a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.