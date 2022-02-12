Alkollü sürücü kaçarken kazaya karıştı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarpınca yakalandı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Organize Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Trafik ekipleri, şüphelendikleri 16 J 4578 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, geri manevra yaparak hızla kaçmaya başladı. Otomobil, 16 APY 089 plakalı araca çarparak durdu. Kaçmaya çalışan sürücü G.B. (29) polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Aracını görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Park halindeki otomobiline bir aracın çarptığını öğrenen Çimen B. ise olay yerinde aracını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Çimen B. eşine ait olan araçla ilk defa işe geldiğini söyledi.

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