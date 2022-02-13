Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef: 99-78



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Tolga Edis

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 13, Onuralp Bitim 28, Andrews 24, Hayes 15, Dudzinski 11, Metin Türen 5, Ömer Utku Al 2, Ayberk Olmaz 1

GALATASARAY NEF: Bost 7, Kravish 6, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 11, Purcell 11, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan 3, Blackshear 24, Ege Arar, Okben Ulubay

1. PERİYOT: 25-23

DEVRE: 51-35

3. PERİYOT: 69-60

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef'i 99-78 mağlup etti.

Karşılaşmaya Onuralp Bitim, Hayes ve Andrews'in sayılarıyla önde başlayan Frutti Extra Bursaspor, 5'inci dakikada 12-3 üstünlük sağladı. Needham'ın da dış isabetten bulduğu skor katkısıyla bu dakikalarda 15-4'lük skorla farkı açan ev sahibi ekip karşısında Galatasaray Nef, Purcell'in asist ve sayılarıyla karşılık bulsa da, çeyreği Frutti Extra Bursaspor 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, farkı tekrar açtı. Onuralp Bitim'in fazla sayıda dış isabet bulduğu bu çeyrekte oyun kontrolünü tamamen eline alan Frutti Extra Bursaspor, 51-35'lik skorla soyunma odasına önde girdi.

Galatasaray Nef'in üçüncü periyotta gösterdiği ataklara karşı son çeyrekte rakibine geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, sahadan 99-78 galip ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-02-13 08:37:17



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