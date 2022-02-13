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Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı 14 saniyede 100 bin TL’lik cep telefonu hırsızlığı kameralarda

İHA

Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı 14 saniyede 100 bin TL’lik cep telefonu hırsızlığı kameralarda

Bursa’da bordür taşıyla, cep telefonu bayisinin camını kırıp içeri giren 2 şüpheli, işyerinden 14 saniyede 7 cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, 06.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu bayisine gelen 2 şüpheli şahıs önce çevrede gözetleme yaptı. Ardından şüphelilerden biri yol kenarındaki bordür taşını alarak işyerinin camını kırdı. Kırılan camdan içerin giren şüpheli 14 saniyede, 7 cep telefonunu çalarken diğer şüpheli ise dışarıda gözetleme yaptı. Çevredeki vatandaşların sesleri duyması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, cep telefon bayisinin camının kırıldığını tespit edince sahibine haber verdi. Olay yerine gelen dükkan sahibi stantta duran 7 telefonun çalındığını belirtirken, zararının yaklaşık 100 bin TL olduğunu söyledi. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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