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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GUHEM Dr. Rüştü Çorlu Çocuk Evleri Sitesi öğrencilerini ağırladı

İHA

GUHEM Dr. Rüştü Çorlu Çocuk Evleri Sitesi öğrencilerini ağırladı

Uzay ve havacılık alanında farkındalık oluşturma amacıyla hayata geçen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Dr. Rüştü Çorlu Çocuk Evleri Sitesi öğrencilerini ağırladı.
Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık eğitim merkezi GUHEM’i Dr. Rüştü Çorlu Çocuk Evleri Sitesi öğrencileri ziyaret etti. TÜRSAB Güney Marmara Bölgesi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleşen organizasyona Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ve TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da katıldı. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ve merkezde görev alan uzmanlar GUHEM hakkında bilgiler paylaştı. Çocuklar uzay ve havacılık alanında birçok yeni bilgi edinmenin yanı sıra merkezde yer alan gerçek boyutlu A320 uçak modelini inceleyerek ilk defa uçağa binme imkanına sahip olduklarını dile getirdiler.
“Çocuklar GUHEM’den haberdar olmalı”
GUHEM gibi bir merkezin Bursa’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, “Her şeyden önce bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir merkeze sahip olmaktan gurur ve onur duydum. Çocuklarımız ile birlikte böylesine güzide bir merkezi tanıştıran TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu’na da ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Son yıllarda uzay ve havacılık alanlarında çok ciddi gelişmeler var.Tüm çocuklarımızın böyle bir merkezden haberdar olması gerekiyor.GUHEM ve benzer merkezlerin tüm illerde yaygınlaştırılmasının çocuklarımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
“Bursa turizmi için çok değerli”
GUHEM’in Bursa Turizmi açışından çok değerli bir turizm destinasyonu olduğunu ifade eden TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, böyle bir merkezin oluşumundan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Murat Saraçoğlu, “GUHEM’in turizme kazandırılması anlamında Türkiye’deki tüm acentalara bilgilendirmede bulunduk. Turizmciler olarak biz elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bursa’ya gelindiğinde mutlaka GUHEM de ziyaret edilmesi gereken lokasyonlardan bir olmalı. Böylece çok değerli izlenimlerin elde edileceğine inanıyorum. Bugün de sosyal sorumluluk projemiz kapsamında öğrencilerimizle birlikte GUHEM’i ziyaret ettik. Onlar için de çok farklı bir deneyim oldu. GUHEM’i Bursa’ya kazandıran BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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