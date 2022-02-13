Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir

İHA

Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir

Klinik Psikolog Başak Mutlu, vücuttaki ağrıların sadece fiziksel değil duygusal sebepler nedeniyle olabileceğini belirtti.
Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Başak Mutlu, "Ağrılarınız var ve doktora gitmenize rağmen çözüm bulamadıysanız bu sağlık sorununun kaynağı psikolojik olabilir. Psikolojik etkenlerin de ağrılara sebep verebilir.
Fizyolojik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenen uzun süreli ağrıların kökeni psikolojik olabilir. Zihin ve beden bir bütündür. Kelimelerle ifade edilmeyen iç çatışmalar bazen bedende dile gelir. Beden duygusal acıyı dışa vurur ve
görünür kılar. Ağrı bazen aile ilişkilerini, toplumsal ilişkileri, iş yaşamını etkileyecek düzeyde şiddetli yaşanır ve günlük rutinleri sürdürmek zor hale gelir. Kişinin hayatı kısıtlanır, yaşam doyumu azalır. Bu durum bireylerde zaman zaman çaresizlik hisleri uyandırabilir. Fakat tedavisi mümkündür" dedi.
Psikoterapi desteğin önemine de değinen Mutlu, şunları söyledi:
"Psikoterapi desteğiyle ağrıların kaynağı anlamlandırılarak çözümlenebilir. Kişi psikoterapi sürecinde, ağrısının yaşamındaki olaylarla bağlantısını kurabildiği zaman rahatlama kendiliğinden gelecektir. Antidepresan tedavisi de ağrı tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. İlaç desteğine gerek olup olmadığını belirlemek ve tedaviyi düzenlemek için bir psikiyatriste başvurulabilir. İnsanlarla temas içinde olmak, duyguları ifade etmek, egzersiz yapmak, rahatlatıcı alanlar oluşturmak iyileşme sürecine yardımcı olacaktır. Psikolojik sebeplerden kaynaklanan ağrı rahatsız edicilik bakımından diğer ağrılardan farksızdır. Bu sebeple ihmal edilmeden tedavi edilmesi gerekir. Ancak unutulmamalıdır ki ağrının psikolojik sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirleyebilmek için öncelikle ağrıya sebep olabilecek tıbbi sebeplerin elenmiş olması gerekmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa acil sağlık hizmetleri filosu güçlenmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa acil sağlık hizmetleri filosu güçlenmeye devam ...
Esnaftan ısınma ücreti alanlara sert tepki
YEREL HABERLER Esnaftan ısınma ücreti alanlara sert tepki
Statü değiştiren kamu işçisine tazminat şoku İşçi kadrosundan sözleşmeliye geçince tazminattan olan işçiye Yargıtay’dan kötü haber
YEREL HABERLER Statü değiştiren kamu işçisine tazminat şoku İşçi ...
Bu Sevgililer Günü'nde antik takılar moda Fiyatları 2 bin liradan başlıyor, 10 bin dolara kadar çıkıyor
YEREL HABERLER Bu Sevgililer Günü'nde antik takılar moda Fiyatları 2 ...
GUHEM Dr. Rüştü Çorlu Çocuk Evleri Sitesi öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER GUHEM Dr. Rüştü Çorlu Çocuk Evleri Sitesi ...
Bursa'da yan giden dorse görenleri şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Bursa'da yan giden dorse görenleri şaşkına çevirdi
Hırsızlara karşı yaptırmıştı, onu da çaldılar Bursa'da hırsızlar için yaptırılan kapı demirini çalan hırsız pes dedirtti
YEREL HABERLER Hırsızlara karşı yaptırmıştı, onu da ...
40 yılda ceket ve montların cebinde 400 bin liralık para ve altın buldu
YEREL HABERLER 40 yılda ceket ve montların cebinde 400 bin liralık ...
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel: "Yeni destek paketi umutları yeşertti"
YEREL HABERLER DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel: "Yeni ...
Enerji kısıtlamaları verilerinizi yok etmesin
YEREL HABERLER Enerji kısıtlamaları verilerinizi yok etmesin
Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı 14 saniyede 100 bin TL’lik cep telefonu hırsızlığı kameralarda
YEREL HABERLER Taşla camı kırıp, 14 saniyede 100 bin TL değerinde 7 ...
Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef: 99-78
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef: 99-78
Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti
YEREL HABERLER Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti
Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti
YEREL HABERLER Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti
Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti
YEREL HABERLER Bursa'da 5 kilometrelik takip kazayla bitti
Polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı; o anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 2 ...
Alkollü sürücü kaçarken kazaya karıştı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kaçarken kazaya karıştı
Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, ...
Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, ...
Polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 2 ...
Bakan Karaismailoğlu: “Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Halkımız suyu getirenle ...
Polisin cinnet anı kamerada...2 ölü 1 yaralı Cinnet getiren polis memuru boşanma aşamasındaki eşini ve dostu olduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldürdü Olay yerinde tesadüfen bulunan bir bayan da tabancadan çıkan merminin isabet etmesi neticesi yaralandı
YEREL HABERLER Polisin cinnet anı kamerada...2 ölü 1 yaralı Cinnet ...
Kendisini gasp etmeye çalışan kişiyi öldüren üniversite öğrencisinin tahliyesine yeni gelişme Tahliyenin ardından yeni ifadeler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kendisini gasp etmeye çalışan kişiyi öldüren ...
Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.