Yıldırım’da perde çocuklar için açıldı

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ çocuk tiyatrosu, Yıldırımlı miniklerden tam not aldı.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ adlı çocuk oyunu, Barış Manço Kültür Merkezi’nde yüzlerce miniği ağırladı. Minikleri zaman zaman kahkahaya TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi karakterleri ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ seyircilerden büyük alkış topladı.

Yıldırım’da sanatla tanışmayan çocuğun kalmayacağının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Miniklerimize tiyatro sevgisini aşılamak için çocuk oyunlarıyla buluşturuyoruz. BarışManço Kültür Merkezi’nde 3 seans,TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi karakterleri ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ oyununu Yıldırımlı çocuklarımızla buluşturduk. Yıldırım’ın geleceği olan çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

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