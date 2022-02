'Aşk 1 şey değildir' sevgililer gününe özel Mudanya'da sahnelendi

Mudanya Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tiyatro M.O.T’un Sevgililer Günü’ne özel sahnelenen 'Aşk 1 şey değildir', Mudanya’da tiyatroseverlerle buluştu.

Oyun öncesinde Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde katılımcılar keman dinletisiyle karşılandı. Modern çağda evlilik kurumu çatısı altında kadın ve erkek ilişkisinin sorgulandığı, sorumlulukların, kıskançlığın, sadakatin, özverinin, güvenin, hoşgörünün ve aşkın irdelendiği 'Aşk 1 şey değildir' adlı komedi, Mudanyalı seyirciden tam not aldı. Oyunun sonunda oyunculara teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Aşk çok şeydir. Yaşadığımız Mudanya, hava, doğa, insan veya topraktır. 780 bin kilometre karesi vatan olarak emanet edilen Türkiye'dir. Bize laik, demokratik, çağdaş bir ülke bırakan Mustafa Kemal Atatürk’tür. Aşk her şeydir. Her günümüz sevgiyle olsun. Hayatın tüm güzellikleri bizimle olsun. Tüm hemşehrilerimin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlarım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.