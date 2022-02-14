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Öğrenciler hem okuyorlar hem de 5 bin lira maaş alıyorlar Bu proje ile hem öğrenciler hem de işverenler kazanıyor

İHA

Öğrenciler hem okuyorlar hem de 5 bin lira maaş alıyorlar Bu proje ile hem öğrenciler hem de işverenler kazanıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim alıp işyerlerinde uygulama yapan öğrenciler, eğitimin sonunda hem lise diploması hem de kalfalık ve ustalık belgelerine kavuşuyor. Yaşları 15 ila 17 arasında değişen öğrenciler, pratik yaptıkları fabrikalarda 3 ile 5 bin lira arasında maaş alıyor.
Yeni sisteme alınan Mesleki Eğitim Programı kapsamında öğrenci sayısı yüzde 600 oranında artıran İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi, öğrencilere diploma ve meslek kapısı, işverenlere ise kalifiye eleman istihdamı sağlıyor. İnegöl Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören yaşları 15 ila 17 arasında değişen öğrenciler, pratik yaptıkları fabrikalarda 3 ila 5 bin lira arasında maaş alıyor. Bin 28 öğrencinin çalıştığı ve sigortadan muaf olan fabrikalara ise 1 Milyon TL’nin üzerinde teşvik de sağlandı. Bu yöntemle hem öğrenciler hem de işverenler kazanıyor. 2020 yılında 184 olan öğrenci sayısı kısa sürede 822’ye ulaşan merkezde yüzde 600 oranında artış oldu.
İnegöl ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, “Son 1 yıl içerisinde yüzde 600 artışla 184 olan öğrenci sayımızı bin 28’e çıkardık. Şuan da 561 öğrencimiz ön kayıtta bekliyor. Hedefimiz mobilyanın başkenti olan İnegöl’de öğrenci sayımızı 3 bine çıkarmak. İş insanlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. İş insanlarımız toplamda 184 meslek grubunda kendileri yetiştirip istihdam edebileceği çalışanları temin edebilecekler. Bu çerçevede öğrenci başına bin 276 lira ile 2 bin 126 lira arasında teşviklerimiz var. Biz iş insanlarımızın istihdama katkı sağlamaları açısından yararlanmalarını istiyoruz” dedi.
Fabrikalarda görev alan öğrencilerin maaşlarından bahseden Doğru, “Yine bin 270 lira maaş alan öğrencilerimiz arasında 5 bin lira maaş alan öğrencilerimiz de var. Bu hem iş insanlarımız hem de yeni yetişen nesil açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca işletmelerimize istihdam ettikleri öğrencilerimiz için sigorta muafiyeti de sağlanmaktadır. Mesleki Eğitim merkezimizin dışında 8 meslek lisesinde de mesleki eğitim merkezlerini kurduk. Dolayısıyla toplamda 9 mesleki eğitim merkezimizde bin 28 öğrencimiz bulunmaktadır. Hedefimiz 3 bin öğrenciye ulaşmak ve bu doğrultuda İnegöl sanayine aranan kalifiye eleman desteğini sağlamak” diye konuştu.
Öğrencilerin hafta da bir gün okula, diğer 4 gün fabrikalarda çalışmak suretiyle lise mezunu olduklarının altını çizen Doğru, “Bunun yanında usta öğreticilik ve ustalık belgesi de alıyorlar. Bir çok fırsatı bir anda kendilerine sunuyoruz. Tabi aynı zamanda işverenlere hem sigorta muafiyeti hem de maaş teşviki açısından imkanlar sunuyoruz. Gençlerimiz de genç yaşta mesleğe atılıyorlar. Bu mesleki eğitim modelinde hem öğrencilerimiz haftada bir gün okula gelerek meslek sahibi oluyorlar hem de işverenlerimize destekte bulunmuş oluyorlar” ifadelerini kullandı.
Doğru, 9 mesleki eğitim merkezinin işyerleriyle irtibatını kolaylaştırmak açısından 3 OSB bünyesinde 3 irtibat noktalarını kurduklarını, böylelikle işverenlerle irtibatın arttığını da sözlerine ekledi.
15 yaşındaki öğrenci Şenay Kocabey, “7 aydır eğitim alıyorum ve mobilya sektöründe çalışıyorum. Makine öğreniyorum. Bu sektörde olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Mobilya bir erkek sektörü. Ben bir kız olarak mücadele veriyorum. Makineleri öğrendim. 4 bin 500 TL maaş alıyorum” dedi.
Öğrenci 17 yaşındaki Yasin Kurt ise, “7 aydır eğitim alıyorum. Mobilya sektöründe çalışıyorum. Hem işimi öğreniyorum hem de ilerlemeye çalışıyorum. Eğitim bittiğinde hem işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgeleri alacağız. Mobilya fabrikasında çalışıyorum. 3 bin 750 TL maaş alıyorum. Mezun olduktan sonra işyeri açıp kendi işimin başına geçmek istiyorum. mesleğimi severek yapıyorum” şeklinde hedefini açıkladı.
İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Musa Oktar, “822 öğrencisi ile İnegöl’de en fazla öğrenciye eğitim veren Meslek Lisesi durumundadır. 2020 yılının temmuz ayında öğrenci sayısı sadece 184 idi. Covid 19 Pandemisi yaşanmasına ve kapanma dönemlerine rağmen yıl sonunda 2021 öğrenci sayısı 560 sayısına ulaştırıldı. Bu dönemdeki öğrenci artışı yüzde 300 rakamına ulaşmıştır. 2021 yılında 97 öğrenci mezun olmuş ve diplomalarına kavuşmuştur. Sorumlu dersleri bulunan 36 öğrenci ise sistem tarafından beklemeli öğrenci olarak statüleri değiştirilmiştir. Mezunlar ve beklemeli durumdaki öğrenciler sistem tarafından öğrenci durumları değiştirilerek arşiv sistemine alınmıştır. Ağustos 2021 tarihinde ise aktif öğrenci sayımız 430 olarak istatistiklerimize yansımıştır. Ağustos 2021 ile Ocak 2022 döneminde mevcut öğrenci sayısı kadar daha yeni öğrenci ekleyerek öğrenci sayısını 822 çıkartmıştır. 20212022 eğitim öğretim yılında öğrenci sayısını ikiye katlamıştır. 2020 Temmuz ile 2022 Ocak dönemleri arasında öğrenci sayısını 184’den 822 çıkmış bu süreçte 97 diploma ile beklemeli öğrencilerle birlikte 1000 öğrenciye hizmet vermiştir. 18 aylık bir süreçte yüzde 540 öğrenci artışı ile İnegöl sanayisine çok önemli destek verilmiştir” dedi.
Öğrenci sayısının artışı yanında bu süreçte başvuru şartlarını taşıyan ve sınavlarda başarılı olan 1000’den fazla çalışana KalfalıkUstalık belgesi kazandırıldığını açıklayan Oktar, 500 kişiye de Usta Öğretici unvanı kazandırıldığını belirtti.
VET4JOB İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) Avrupa Birliği Projesi uygulanan 36 okuldan birisi olduklarını söyleyen Oktar, “Bu proje Türkiye’de 12 ilde ve sadece 36 Mesleki Eğitim Merkezinde uygulanmaktadır. Merkezimiz 14 Ağustos 2020 tarihinden bu yana VET4JOB İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) programı ortağıdır. Avrupa Birliği Projesi AB FRIT Fonu kapsamında yürütülen bu proje de merkezimizle birlikte Bursa’da Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer Mesleki Eğitim Merkezinde de yürütülmektedir. Bu proje 1 Ocak 2020 de imzalanmış olup uygulama süresi 48 olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında öğrencilerimize burs, kırtasiye ve aylık nakit gıda kartı yapılmaktadır. İşyeri, okul ziyaretleri, Usta Öğretici ve okul personel eğitimleri konusunda programlar düzenlemekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan ve Organize Sanayi Bölgeleri ile Meslek Liselerini eşleştirerek İstihdama dönük çalışmalar yapılması amacıyla 255 Organize Sanayi Bölgesini 255 Meslek Lisesiyle eşletirdi. İNEGÖL Mesleki Eğitim Merkezi ile İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB Müdürlüğü eşleştirilen kurumlar arasındadır. Bu konuda hem belgelendirme hem de öğrenci istihdamı konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Ortaokulu bitiren veya herhangi bir Liseye başlamış fakat eğitimini devam ettirememiş öğrencilerimiz uygun bir işletme ile sözleşme imzalaması durumunda kaydolabilmektedirler. Mesleki Eğitim Merkezleri programı gereği öğrenciler 1 gün okula gelmekte diğer günler işletmede pratik eğitimini almaktadır. Öğrencilerimiz modelden dolayı pratik eğitimleri daha fazla aldığından dolayı iş bulmada sıkıntı çekmemektedir. Aksine tercih edilmektedir. Öğrencilerimizin aylık maaşları 1500TL ile 5000TL arasında değişmektedir. Merkez olarak bizler Devletimizin belirlediği taban ücretin altında öğrencilerimizin işyeri sözleşmelerini feshediyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizin ücret almasını sağlıyoruz. İşletmelerle bu konuda neredeyse hiç sorun yaşamıyoruz. Aksine başarılı ve işletmesine faydalı olan öğrencilerimiz ikinci veya üçüncü sınıftayken asgari ücretin de üzerinde maaş almaya başlıyorlar” şeklinde konuştu.
Öğrencilerimiz bir işletme ile sözleşme imzaladıktan sonra uyum süreci sonrasında bir çalışandan farksız bir şekilde üretime katkı vermekte olduğunu belirten Oktar, "Bu süreç öğrencinin mesleğine karşı ilgisine yeteneğine ve kabiliyetine göre değişmektedir. İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi 20192020 eğitimöğretim yılında en çok öğrenci Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde (104 öğrenci) ikinci sırada Mobilya alanında ise (36) öğrenci mevcuttu. Motorlu Araçlar Teknolojisi ElektrikElektronik Teknolojisi Alanı, Metal teknolojisi , Yiyecek İçecek Alanı ise diğer öğrencisi bulunan alanlar arasındaydı. Güncel öğrenci sayımızda Mobilya alanında 359 öğrencimiz ile en çok öğrencimiz bulunan alandır. İkinci sırada Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde (166 öğrenci), Motorlu Araçlar 94 öğrenci, Metal Teknolojisi 50 öğrenci ElektrikElektronik 45 öğrenci ve diğer alanlardaki 55 öğrencimiz ile eğitimöğretime devam etmekteyiz. Mobilya alanında 30 öğrenciden 359 öğrenciye gelen süreçte işbirliği yaptığımız işletmelere teşekkür ediyoruz. Bu artışın en büyük sebebi işletmelerimizin öğrencilerimize asgari ücrete yakın ücretle maaş ödeme yapmasıdır. Mobilya öğrenci sayısı yüzde 1200 lere varan artış sağlanmıştır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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