Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve eğitim için şehir dışından gelen gençlerin Bursa’yı daha yakından tanımasının hedeflendiği “Gençlik Bursa’da Yollarda” projesine bu yıl dahil edilen yatılı hafızlık Kur’an kursu öğrencileri de şehri gezerek tanıyor.

Türkiye’nin farklı kentleri ve yurtdışından eğitim için Bursa’ya gelen üniversite öğrencilerinin Bursa’yı tüm değerleri ile tanımaları amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, üniversiteli gençler, her hafta Cumartesi günleri İznik’i ve Çarşamba günleri de Bursa’nın tarihi ve turistlik mekanlarını tanıma imkanı buluyor. “Gençlik Bursa’da Yollarda’’ projesine bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa İl Müftülüğü bünyesinde 17 ilçede faaliyetlerine devam eden yatılı hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri de eklendi. Öğrenciler her hafta Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri rehber eşliğinde Bursa gezisine katılıyor.

Programın bu haftaki misafirleri, Kestel Hasan Hüsnü Kestelli Kız Kur'an Kursu, Yenişehir Kız Kur'an Kursu ile Yenişehir Seyyid Emir Sultan Erkek Kur'an Kursu öğrencileri oldu. Öğrenciler gezi rotasında bulunan Cumalıkızık Köyü, Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi, Yeşil Külliyesi, Tophane Osmangazi ve Orhangazi türbeleri ile Alplerin nöbet değişimi ve Zindankapı gibi şehrin tarihi ve turistlik mekânları görme ve tanıma fırsatı buldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da gezinin ardından Gölpark’ta düzenlenen yemek programında gençlerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik proje ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Akhan, gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

