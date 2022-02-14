Bursaspor sahasında Tuzlaspor’u konuk edecek

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında yarın akşam sahasında Tuzlaspor’u konuk edecek. Timsah Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Bursaspor yarın akşam sahasında Tuzlaspor’u konuk edecek. Timsah Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de oynanacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetecek. Emre Kargın'ın yardımcılığını Hüsnü Emre Çelimli ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Enes Kanpara olacak.



Bursaspor’un 24, Tuzlaspor’un 27 puanı var

Ateş hattından kurtulmak isteyen Bursaspor, son 3 maçında mağlup olmazken, 1 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. 24 puanı bulunan yeşilbeyazlı takımın rakibi Tuzlaspor’un ise 27 puanı var. Son olarak ligin son sırasındaki Balıkesirspor’a mağlup olan konuk ekip de taraftarına kendisini affettirmek istiyor.

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