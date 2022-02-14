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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, haftanın ilk mesaisine öğrencilerle başladı

İHA

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi'ndeki gençlerle buluşup, sohbet etti.

Başkan Yılmaz, haftanın ilk mesaisine öğrencilerle başladı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi’ndeki gençlerle buluşup, sohbet etti.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 20212022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, her haftanın ilk gününü öğrencilere ayırıyor. İlçedeki okulları ziyaret ederek, gençlerle bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, onların beklenti, öneri ve taleplerini dinliyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte Yıldırım’ın güzide eğitim kurumlarından Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere çorba ikramında bulunan Başkan Yılmaz, öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı ve gençlere tavsiyelerde bulundu. Pazartesi günleri ise gençlerle bir araya gelerek, onların bakış açısından Yıldırım’ı görmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Bursa Milletvekilimiz Ahmet Kılıç ile birlikte gençlerimizin taleplerini ve önerilerini dinledik, notlarımızı aldık. İlçemizi hemşehrilerimizin beklentilerini ve taleplerini alarak yönetiyoruz” diye konuştu.
Özellikle okul ziyaretlerini ve gençlerle buluşmayı çok önemsediklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Yıldırım’ı inşa ederken, geleceğin gerçek sahipleri olan çocuklarımız ve gençlerimizin fikir, beklenti ve taleplerinden istifade ediyoruz. Bir taraftan bunu gerçekleştirmek diğer taraftan da şehrimize ve bu güne gençlerimizin gözünden bakmak adına sık sık onlarla bir araya geliyoruz. Gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için ilçemizi, kütüphaneler, spor tesisleri kurs merkezleri ile donatıyoruz. Yine çocuklarımızın eğitimi ve gelişimine katkı sağlamak için de kurslar, sanat atölyeleri, söyleşiler, paneller, online eğitimler düzenleyerek, gençlerimizin fikri ve vicdanı hür, milli manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmesi için çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da “Yıldırım’a eşit hizmet ulaştırmak ve her yaştan vatandaşı memnun etmek için çaba sağlayan Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ile birlikte Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi öğrencilerimizle ve eğitimcilerimizle bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Gençlerimizden gelen soruları yanıtladık. Gençlere yönelik verdikleri desteklerden ötürü Yıldırım Belediye Başkanımızı tebrik ediyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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