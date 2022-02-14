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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zindanda 'sanatsal' dönüşüm

İHA

Zindanda 'sanatsal' dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonun ardından güncel sanat galerisine dönüştürülen 2300 yıllık Bursa surlarının Zindankapısı, bireylerin günlük yaşamda kullandığı, tüketerek bir kenara terk ettiği nesne ve objeleri sanat eserine dönüştüren Deniz Sağdıç'ın 'döngü' adlı sergisine ev sahipliği yaptı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra ilk günkü orijinal haliyle ayağa kaldırılan 2300 yıllık Zindankapı, güncel sanat galerisi olarak kısa sürede Bursa'nın kültür sanat yaşamında önemli bir yer edindi. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul’da kurduğu atölyesinde objeleri olduklarından bambaşka hale dönüştürerek, 'sıfır atık' kavramını sanatla buluşturan Deniz Sağdıç'ın sergisi, Bursalı sanatseverleri zindanda buluşturdu. Sağdıç'ın kullanıldıktan sonra sahipleri tarafından bir kenara terk edilen kot pantolon kumaşlarından hazırladığı 'Döngü' adlı sergisi, Zindankapı'da düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Serginin açılış törenine Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir de katılırken, yatırım inceleme programları için Bursa'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sergiyi açılış sonrası ziyaret etti.
Sürdürülebilir sanat
Serginin açılış töreninde konuşan Deniz Sağdıç, sürdürülebilir sanat yapmaya çalıştığını belirterek, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Zindankapı'daki sergisinden kot malzemesini kullanarak yaptığı eserlerin sergilendiğini hatırlatan Sağdıç, "Biz her zaman tüketim nesnesi olan bu pantolonları birkaç sefer giyiyoruz, sonra dolabımızın bir kenarına kaldırıp, yıllarca sakladıktan sonra atıyoruz. Özellikle atma eylemini, yeniden var etme eylemine dönüştürmek üzere bir fikir inşa edebilir miyim diye yola çıktım. Zaten sıfır atık iddiamız var. Bu sergide paçasından, kemerlerinden aklınıza gelebilecek her türlü parçasından farklı teknikler ve farklı yöntemlerle sanat eseri oluşturdum. İnşallah keyifli bir seyir olur" dedi.
Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da öncelikle Zindankapı'yı ayağa kaldırdıktan sonra sanat galesini olarak kente kazandıran Büyükşehir Belediyesini kutladı. Toplumda atık olarak nitelendirilen bir çok unsurun aslında aynı zamanda bir hammadde olduğunu ifade eden Aydın, bu sergide atıkların nasıl birer sanat eserine dönüştüğüne en iyi şekilde gördüklerini vurguladı.
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Zindankapı'nın sanat galerisi olarak hizmete açılmasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen, Bursa'nın kültür sanat hayatında önemli bir yer edindiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından ziyarete açılan sergi, sanatseverlerden tam not alırken, bu arada yatırım incelemesi için Bursa'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yoğun programına rağmen Zindankapı'daki sergiyi gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Zindankapı Güncel Sanat Galerisi'nde gelen Bakan Karaismailoğlu, eserleri tek tek inceleyip sanatçı Deniz Sağdıç'tan eserler hakkında bilgi aldı. Öncelikle tarihi yapıyı ayağa kaldırdıkları için Başkan Aktaş'ı kutlayan Bakan Karaismailoğlu, Sağdıç'ı da ortaya koyduğu eserler nedeniyle tebrik etti.

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