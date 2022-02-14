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Büyükşehir’le ‘kültürel buluşmalar’ başladı

İHA

Büyükşehir’le ‘kültürel buluşmalar’ başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Edebiyat ve Düşünce Akademisi ile Bursa Editörlük ve Yazarlık Akademisi programları, yoğun bir katılımla başladı.
Düzenlediği her kesime hitap eden etkinlik ve programlarla kentin kültür sanat hayatına ışık tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Editörlük ve Yazarlık Akademisi ile Türkiye’nin önde gelen şair, yazar ve editörlerini Bursalılarla buluşturuyor. Şair, yazar ve editör Ali Ayçil’in yönetiminde 12 hafta sürecek Bursa Editörlük ve Yazarlık Akademisi’nin ilk programına yazar, editör ve Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Utku konuk oldu. Tayyare Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen programda; “Editör olmak isteyenler nasıl bir yol ve yöntem izlemeli, iyi bir editör hangi özelliklere sahip olmalı, editör gözüyle nitelikli yazı veya kitabın özellikleri nelerdir gibi sorulara yanıt arandı.
Programda; “Bir editör yazıyı veya kitabı nasıl ele alır, editör kitap veya dergiyi nasıl yayına hazırlar; eleştirel gözle okumak ve değerlendirmek nedir, nitelikli okuryazarlık için neler yapılmalı, yazı yazmanın püf noktaları nelerdir, bir yayınevinin iç işleyişi nasıl olur?” gibi konular da her hafta farklı konuklarla birlikte ele alınacak. Bursa Editörlük ve Yazarlık Akademisi; Ömer Erdem, Furkan Çalışkan, Hamdi Akyol, Melike Günyüz, Mehmet Erte, Prof. Dr. İsmail Kara, Beşir Ayvazoğlu, Selahattin Özpalabıyıklar, Fahri Aral, Güray Süngü ve Sabri Koz gibi isimlerle devam edecek.
Bursa’nın kültürel hayatına ayrı bir soluk getiren Bursa Edebiyat ve Düşünce Akademisi de Bursa’nın önde gelen isimlerinden ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Uludağ’ın ‘Tasavvufi Hayat Nedir?’ başlıklı semineri ile başladı. Tayyare Kültür Merkezi’nde yoğun ilgiyle başlayan ve 12 hafta sürecek olan bu program serisi de Senail ÖzkanEdebiyat ve Tercüme, Hüseyin Rahmi GöktaşTürkçenin Felsefesi Üzerine, Prof. Dr. Yılmaz DaşçıoğluEdebiyat ve Tenkit, Dr. Özgür TaburoğluResim, Söz ve Yazı, Doç. Dr. Turgay AnarEdebiyat ve Mekân, Prof. Dr. Mehmet Fatih BirgülYakın Dönem Fikir Hayatımız, Prof. Dr. Mehmet SamsakçıEdebiyat ve Kanon, Prof. Dr. Ömer TürkerVarlığın Anlamına Dair, Nevzat ÇalıkuşuEdebiyat ve Sinema, Prof. Dr. Yümni SezenKültür ve Medeniyet Üzerine, Prof. Dr. Nesrin KaracaEdebiyat ve Kadın konu başlıkları altında devam edecek.

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