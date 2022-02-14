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Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren çete tutuklandı Bursa'da silahlı işkence olayında 4 tutuklama

İHA

Bursa'da, husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyan, birine mermi yutturup silah zoruyla etek giydiren 1'i kadın 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda şiddete maruz kalan, birçok suç kaydı bulunan M.Ş. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren çete tutuklandı Bursa'da silahlı işkence olayında 4 tutuklama

Bursa’da, husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyan, birine mermi yutturup silah zoruyla etek giydiren 1'i kadın 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda şiddete maruz kalan, birçok suç kaydı bulunan M.Ş. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'da Yaşar Deniz Ç. (28) ve iki arkadaşı, bir eve götürdükleri E.M. (26) ve M.Ş.’nin ellerini ve ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü. Yaşar Deniz Ç., rehin aldıkları gençlerin önce ağzına silah namlusu sokarak tehdit etti. Hareket etmekte zorluk çeken gençleri tekme tokat döven Yaşar Deniz Ç., Ebubekir T. ve Gökhan Y., daha sonra M.Ş.’ye silah zoruyla mermi yutturup etek giydirdi. Yaptıkları işkenceleri cep telefonuyla kayda alan gruba Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izledikten 10 dakika sonra operasyon düzenleyerek Yaşar Deniz Ç.’yi ve yanındaki Ebubekir T. ile Gökhan Y.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinden 3'ü ve kadın elbisesi giydirilen M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay
10 Şubat akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Deniz Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı, aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M. ve M.Ş. ile buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve M.Ş.’nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi önce tekme ve yumruklarla dövdü. Daha sonra Yaşar Deniz Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ve M.Ş.’nin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Yaşar Deniz Ç., tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi de M.Ş.’ye yutturdu. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları M.Ş.'ye kadın elbisesi giydirdi. Zanlılar, E.M.'ye ve M.Ş.’ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydetti.
E.M.'nin arkadaşlarının görüntülü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek 10 dakika içerisinde o eve operasyon düzenledi. Yaşar Deniz Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Yaşar Deniz Ç.'nin 11 suç kaydı ve 1 aranmasının olduğu, kısa süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiği öğrenildi. Olaya sebep gösterilen Gamze Ü.’nün de 4’ü uyuşturucudan 20 suç kaydı ve 16 kayıp kaydının olduğu ortaya çıktı.
Adrese yapılan operasyonda ise 1 adet tabanca, telsiz, kelepçe ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Öte yandan, E.M.’nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı.
Zanlılardan Yaşar Deniz Ç.'nin emniyette verdiği ilk ifadede, "M.Ş. ile aramızda kız arkadaş meselesi yüzünden husumet vardı. O gün M.Ş. eve geldi. Bir süre oturduktan sonra tartışıp kavga ettik. Arkadaşlarımla birlikte M.Ş. ve E.M.'nin ellerini bağladık. Korkutmak istedik. Pişmanım" dediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheliden Yaşar Deniz Ç., Ebubekir T., Gökhan Y. ve kadın elbisesi giydirilen, çeşitli suç kayıtları bulunan M.Ş. ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gamze Ü. ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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