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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafakemalpaşa’nın çocuk mehteranları

İHA

Mustafakemalpaşa’nın çocuk mehteranları

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Türk kültürünün önemli değerlerinden olan dünyanın en eski askeri bandosu mehteri gelecek kuşaklara aktarmak için kurs düzenliyor. Kültür İşleri Müdürlüğünce açılan mehteran kursunda 814 yaş arası çocuklara eğitim veriliyor.
Kurs, mehter terminolojisinde yer alan komut, terim, tuğ sancak, kostüm, üyeler, mehter takımının kuruluşu ve tarihi geçmişi ile yapısı hakkında etkin bir öğrenim sağlamayı hedefliyor. Çocuk mehter kursunun yanı sıra yetişkin mehter takımı olan Mustafakemalpaşa Belediyesi 2010 yılından bu yana ilçe ve ilçe dışı dini etkinliklerle, resmi törenlerde belediye ile ilgili tüm açılışlarda görev yapmaktadır. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “2010 yılından bu yana desteklerini esirgemeyen, gerek pandemi gerek açılışlarda milli duygularımızın kabarmasına vesile olan mehter takımımızın yeni nesillere aktarılacak olması beni çok mutlu ediyor. Eğitime sanata öğrenmeye aç olan tüm gençlerin yanındayım ve destekçisiyim” dedi.
Yoğun ilgi odağı olan kursun öğrencilerini babalarından abilerinden örnek alıp bu değerin bir parçası olmak istediklerini, bu imkânları sunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a teşekkürlerini ilettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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