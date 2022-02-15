Bursa’da fenalaşan yaşlı adamın imdadına zabıta yetişti

Ağırel ve Pehlivan teslim olmak için adliyede

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da fenalaşan yaşlı adamı Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri evine bıraktı.

Bursa Cumhuriyet Caddesi’nde birden fenalaşan 78 yaşındaki Servet Küçük’ü görenler 112 acil servisini aradı. Ambulansta ilk tedavisi yapılan ve kendine gelen Servet Küçük’ün imdadına Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yetişti.

Yaşlı adamı zabıta aracı ile evine bırakan personel bu davranışı ile takdir topladı. Evine bırakılan Servet Küçük, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.