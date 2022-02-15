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Bursa'da dehşet saçan polis: Kızımın moralini düzeltmek için hediye almaya gidiyordum

DHA

Bursa'da dehşet saçan polis: Kızımın moralini düzeltmek için hediye almaya gidiyordum


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-BURSA'da, eski eşi Yasemin Ağır'ı (45) tabancayla vurarak öldürüp yanındaki Yahya A.´yı ise ağır yaralayan polis memuru Bilal Ağır'ın (52) savcılıktaki ifadesinde, "Olay günü hediye alıp, sorunları olan kızımın moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Aracı durdurup kızımla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dediği öğrenildi
Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, cumartesi günü akşam saatlerinde, otopark girişinde, 2 yıl ayrı yaşadıktan sonra 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ın kullandığı otomobili, önünü keserek durdurdu. Bilal Ağır, tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya A.'yı araçtan indirip dövdü, ardından da tabancasını çıkarıp, kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya A. ağır, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Yasemin Ağır yaşamını yitirdi. Yasemin Ağır, gözyaşları arasında toprağa verildi.
'KIZIMA HEDİYE ALMAYA GİDİYORDUM'
Olay sonrası meslektaşları tarafından yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, 'kasten adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Ağır'ın savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik. Kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir ev tutup buraya yerleştim. Eşimin ve kızımın ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda, Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup, kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dediği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-02-15 12:22:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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