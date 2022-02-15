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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diş hekimliğini proje yaparak öğrenecekler

İHA

Diş hekimliğini proje yaparak öğrenecekler

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Öğrenci Araştırma Projesi’ kapsamında, öğrenciler mesleki eğitimlerinin yanı sıra bilimsel çalışmanın temel prensiplerini de öğreniyor.
Yaklaşık 1,5 yıl önce eğitimöğretim faaliyetlerine başlayan BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek öğrencilerine mezun olmadan önce bilimsel çalışma ve proje üretme kültürünü aşılıyor. Henüz 1. ve 2. sınıf olan öğrencilerin tamamına araştırma projesi yapma zorunluluğu getiren fakülte yönetimi, oluşturduğu araştırma kurulu ile de yıl içerisindeki tüm çalışmaları denetleyecek. Toplam 10 gruba ayrılan ve danışman hocalarını belirleyen öğrenciler, araştırma kurulu jürisinin önüne çıktı. Belirledikleri projeleri ve çalışma yöntemlerini anlatan öğrenciler, jüriden geçer not almaları halinde 1 dönem boyunca sürecek çalışmalarına start verecek.
Proje hakkında bilgi veren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam, öğrencilerin veri toplama, analiz etme ve proje üretme kültürünü erken dönemde yakalamaları gerektiğinin altını çizdi. Tıp ve İnsan Bilimleri Dersi kapsamında öğrencilere bu bilinci aşılamaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Dekan Prof. Dr. Halil Sağlam, “Yaklaşık bir yıldır projemizin teorik alt yapısını oluşturmaya başlamıştık. Özellikle 1. sınıfın bahar döneminde yoğun bir şekilde teorik derslerimiz başlamıştı. 2. sınıfın güz döneminde hem istatistik ve pratik uygulamalarıyla beraber bu konu için teorik alt yapımızı oluşturmuştuk. Güz döneminde de artık uygulamaya geçmiş olduk. Öğrencilerimizin gerek öğrencilik gerekse de meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri her sorunda bu öğrendikleri temel becerileri kullanabilmelerini hedefliyoruz. Ayrıca bu araştırma çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz danışman öğretim üyeleri ile daha sağlıklı bir iletişim içerisinde olacaklar” diye konuştu.
Proje çalışması ile veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçlandırma süreçlerini birebir olarak aktaracaklarının altını çizen Prof. Dr. Halil Sağlam, öğrencilerin aynı zamanda etik ilkeler, bilimsel yaklaşımlar ve kanıta dayalı uygulamaları da benimseyeceklerine işaret etti. Yapılan jüri sunum toplantısı ile ilk adımı attıklarını kaydeden Sağlam, “Çocuklarımız bugün burada danışman öğretim üyeleriyle birlikte belirledikleri araştırma konularını sunacak. 2 oturum şeklinde sunum yürüteceğiz. Toplam 10 grubumuz var. 10’ar dakikalık sunumlar yapılacak. Arkasından da 5 dakikalık tartışma süresi olacak. Revizyon gerektiren projeler için öğrencilere kısa bir süre vereceğiz. Sonrasında yeniden bir araya gelecek ve yapılan düzeltmeleri gözden geçireceğiz” açıklamasında bulundu.
Öğrenciler, fakülte yöneticileri ve jüri üyelerinin önünde hazırladıkları projelerin sunumunu yaptı. Kabul alan öğrenciler bilimsel çalışmalara hemen başlayacak.

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