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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'ya kamulaştırma müjdesi

İHA

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Resmi Gazetede yayınlanan BandırmaBalıkesirYenişehirOsmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu inşası için acele kamulaştırma kararı ile çalışmaların daha da hız kazanacağını söyledi.

Bursa'ya kamulaştırma müjdesi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Resmi Gazetede yayınlanan BandırmaBalıkesirYenişehirOsmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu inşası için acele kamulaştırma kararı ile çalışmaların daha da hız kazanacağını söyledi.
Geçtiğimiz günler Bursa’ya bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun hemen ardından açıklanan kararın Bursa ve bölge için bir müjde niteliğinde olduğunu ifade eden Başkan Davut Gürkan, GürsuYenişehir güzergahını takip ederek, Osmaneli mevkiinde yapılacak müselles hatla Bursa’nın Ankara İstanbul hızlı tren hattına bağlanarak, yüksek hızlı tren hattına dahil olacağını ifade etti. Başkan Gürkan, yapımı devam eden hattın aynı zamanda Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Karacabey istasyonlarından geçeceğini hatırlatarak, “Bursa'dan geçecek olan hatla Balıkesir, arasında da demiryolu bağlantısı kurulmuş olacak. Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yürütüleceği ve 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje ile Bursa, demiryolu ulaşım alternatifine yüksek teknoloji ile kavuşacak” dedi.
Başkan Gürkan, proje ile Bursa’yı da içine alan ve yükyolcu taşımacılığında çok önemli bir adım teşkil edecek olan proje ile Bursa’ya ulaşımın da kolaylaşarak, projenin aynı zamanda otobanların yükünü de hafifleteceğini belirtti. Davut Gürkan, ilk etapta 106 kilometre olarak düşünülen projenin daha sonra 201 kilometreye çıkarıldığını hatırlatarak, “Sanayisi ve üretim potansiyeli ile Türkiye’nin en önemli illerinden olan Bursa, lojistik konusunda da önemli avantajlar sağlanacak. Bursa, gücüne güç katarken, potansiyeline de büyük bir ivme kazandıracak. Şu ana kadar AK Parti dönemlerinde 30 milyar liralık yatırım alan Bursa, projenin kattığı değerle birlikte yeni yatırımların da önü açacak. Projeye ve Bursa'ya destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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