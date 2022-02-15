Bursa'da taksi ücretleri zamlandı

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Bursa'da taksi fiyat tarifesi güncellendi.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, taksilerde yeni ücret tarifesi paylaşıldı. İndibindi 18 lira, birim mesafe (100 metre) 55 kuruş, zaman tarifesi (1 saat) 42 lira, birim zamanı (1 dakika) 70 kuruş, dönüşüm hızı, saat/kilometre 7 lira 64 kuruş oldu. Taksi ile Uludağ'a çıkma ise 250 lira olarak belirlendi.

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