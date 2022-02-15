Hastane otoparkında sevgilisinin eski kocasını vurdu



Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'da C.B. (47), hastane otoparkında karşılaştığı sevgilisinin eski kocası Ferit A.'yı (41) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. C.B., sevgilisinin rahatsızlanan çocuğunu görmek için özel hastaneye gitti. C.B., otomobilini otoparka park ettiği sırada oğlunu görmeye gelen sevgilisinin eski kocası Ferit A. ile karşılaştı. Burada, taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkartan C.B., Ferit A.'ya iki el ateş etti. Her iki ayak bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan Ferit A., aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan Ferit A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Otomobiliyle kaçan C.B., bir süre sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-02-15 15:58:02



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