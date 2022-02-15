Eniştesini yeğenlerinin gözü önünde öldürdü



Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Ahmet Kandemir (35), eşinin 2 çocuğunu alarak gittiği kayınvalidesinin evinde çıkan tartışmada kayınbiraderi Mustafa Yılmaz (32) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Yılmaz, gözaltına alınırken, olayın çiftin çocuklarının gözü önünde olduğu öğrenildi.

Olay, 14 Şubat'ta akşam saatlerinde Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi G.K., eşi ile tartıştıktan sonra 9 ve 14 yaşındaki çocuklarını da yanına alarak annesinin evine gitti. Daha sonra Ahmet Kandemir de eşi ile çocuklarının geri getirmek için kayınvalidesinin evine geldi. Burada çift arasında çıkan tartışmaya Kandemir'in kayınbiraderi Mustafa Yılmaz da dahil oldu. Çıkan kavgada Yılmaz, evdeki pompalı tüfekle eniştesine ateş açtı. Çocuklarının gözü önünde vurulan Ahmet Kandemir, olay yerine hayatını kaybetti. İhbarla gelen ekipler, Kandemir'in cenazesini incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Gözaltına alınan Mustafa Yılmaz ise jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2022-02-15 16:44:45



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