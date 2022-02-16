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Gökay Kavalcı: "Ezeh'in attığı muhteşem golle galip geldik"

İHA

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, "İkinci devre gördüğümüz ikinci kırmızı karttan sonra iyice eksik kaldık ve geriye çekilmek zorunda kaldık. Ezeh'in attığı muhteşem gol ile galip geldik" dedi.

Gökay Kavalcı: "Ezeh'in attığı muhteşem golle galip geldik"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, "İkinci devre gördüğümüz ikinci kırmızı karttan sonra iyice eksik kaldık ve geriye çekilmek zorunda kaldık. Ezeh'in attığı muhteşem gol ile galip geldik" dedi.
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor'u deplasmanda 10 mağlup eden Tuzlaspor'da teknik sorumlu Gökay Kavalcı, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Kavalcı, erken gördükleri kırmızı kart ile oyun planlarının değiştiğini ifade ederek, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. İki takımında 3 puana ihtiyacı vardı. Maça iyi başladık. Pozisyon bulduk ama erken gördüğümüz kırmızı kart ile bütün oyun planımız bozuldu. Öne çıkmakta, atak yapmakta biraz zorlandık. İlk devreyi beraberlikle kapattık. İkinci devre gördüğümüz ikinci kırmızı karttan sonra iyice eksik kaldık ve geriye çekilmek zorunda kaldık. Ezeh'in attığı muhteşem gol ile galip geldik. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu sahada, bu seyirci önünde pozisyon rakibe vermedik. Hakeme değinecek olursam, bize deplasmanda çok basit kart çıkartıyorlar. Biraz daha dikkatli olursalar bizim için daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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