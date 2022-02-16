TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 88-93



Muammer İRTEM/BURSA,DHA)SALON:Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil

TOFAŞ: Zubcic 18, Shepherd 18, Berk Uğurlu 7, Simmons 8, Cook 20, Emre Tanışan 5, Ennis 4, Yiğit Arslan 2, Muhsin Yaşar 6

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 27, Henry 6, Pierre 15, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu 2, Metecan Birsen, İsmet Akpınar, Biberoviç 9, Guduric 11, Booker 14

1. PERİYOT: 25-16

DEVRE: 48-37

3. PERİYOT: 64-52

4. PERİYOT: 76-76

5 FAUL: 38.49 Guduric (Fenerbahçe Beko)Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı uzatma periyodunda 93-88 yenerek, yarı finale yükseldi. Fenerbahçe, yarı finalde Galatasaray Nef ile eşleşti.

Maça Cook ve Shepherd'ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ karşısında Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ile etkili oldu ve 4'üncü dakika 6-5 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan itibaren etkili olan TOFAŞ, Simmons ve Shepheard'ın sayılarıyla 11-0'lık seri yakaladı. TOFAŞ 6'ncı dakikada skoru 16-6'ya getirdi. Etkili oyununu sürdüren TOFAŞ ilk çeyreği 25-16 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Muhsin Yaşar ve Emre Tanışan'ın sayılarıyla ibaşlayan TOFAŞ, 12'nci dakikada farkı 14'e (30-16) çıkardı. Shepherd ile set hücumlarından sayı üreten Bursa ekibi, 15'inci dakikada farkı 20'ye (41-21) kadar çıkardı. Kalan dakikalarda Guduric ve Melih Mahmutoğlu'yla hücumda etkinliğini arttıran Fenerbahçe Beko, farkı 11'e indirdi. İlk yarı 48-37 TOFAŞ üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü çeyrekte kontrollü oyunu sürdüren ve savunmada başarılı olan TOFAŞ, Shepherd ve Zubcic'in asist ve sayılarıyla final periyotuna 64-52 önde girdi.

Son çeyrekte oyuna hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Pierre ve Guduric'in sayılarıyla 34'üncü dakikada farkı 5'e indirmeyi başardı: 69-64. Bu dakikalarda etkisiz oyun ortaya koyan TOFAŞ, sayı üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Beko 37'nci dakikada farkı kapatarak, öne geçti: 73-74. Guduric'in bitime 2 dakika kala boyalı alandan bulduğu sayıya (73-76) TOFAŞ son dakikada Shepherd ve Berk Uğurlu'yla karşılık verince son 36 saniyeye 76-76 eşitlikle girildi. İki takımda kalan sürede sayı bulamayınca maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında Berk Uğurlu, Yiğit Arslan ve Cook ile skor üreten TOFAŞ, uzatmanın 3'üncü dakikasını 85-82 önde geçti. Rakibine Henry, Palonora ve Melih Mahmutoğlu ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika kala 88-90 öne geçti. Bitime saniyeler kala son hücum şansını elde elen TOFAŞ, Cook'un 3 sayılık denemesinden sonuç alamadı. Son olarak Booker faul atışlarını değerlendiren Fenerbahçe Beko maçtan 93-88 galip ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-02-15 23:29:12



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