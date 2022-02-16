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TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 88-93

DHA

TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 88-93


Muammer İRTEM/BURSA,DHA)SALON:Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil
TOFAŞ: Zubcic 18, Shepherd 18, Berk Uğurlu 7, Simmons 8, Cook 20, Emre Tanışan 5, Ennis 4, Yiğit Arslan 2, Muhsin Yaşar 6
FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 27, Henry 6, Pierre 15, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu 2, Metecan Birsen, İsmet Akpınar, Biberoviç 9, Guduric 11, Booker 14
1. PERİYOT: 25-16
DEVRE: 48-37
3. PERİYOT: 64-52
4. PERİYOT: 76-76
5 FAUL: 38.49 Guduric (Fenerbahçe Beko)Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı uzatma periyodunda 93-88 yenerek, yarı finale yükseldi. Fenerbahçe, yarı finalde Galatasaray Nef ile eşleşti.
Maça Cook ve Shepherd'ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ karşısında Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ile etkili oldu ve 4'üncü dakika 6-5 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan itibaren etkili olan TOFAŞ, Simmons ve Shepheard'ın sayılarıyla 11-0'lık seri yakaladı. TOFAŞ 6'ncı dakikada skoru 16-6'ya getirdi. Etkili oyununu sürdüren TOFAŞ ilk çeyreği 25-16 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe Muhsin Yaşar ve Emre Tanışan'ın sayılarıyla ibaşlayan TOFAŞ, 12'nci dakikada farkı 14'e (30-16) çıkardı. Shepherd ile set hücumlarından sayı üreten Bursa ekibi, 15'inci dakikada farkı 20'ye (41-21) kadar çıkardı. Kalan dakikalarda Guduric ve Melih Mahmutoğlu'yla hücumda etkinliğini arttıran Fenerbahçe Beko, farkı 11'e indirdi. İlk yarı 48-37 TOFAŞ üstünlüğüyle sonuçlandı.
Üçüncü çeyrekte kontrollü oyunu sürdüren ve savunmada başarılı olan TOFAŞ, Shepherd ve Zubcic'in asist ve sayılarıyla final periyotuna 64-52 önde girdi.
Son çeyrekte oyuna hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Pierre ve Guduric'in sayılarıyla 34'üncü dakikada farkı 5'e indirmeyi başardı: 69-64. Bu dakikalarda etkisiz oyun ortaya koyan TOFAŞ, sayı üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Beko 37'nci dakikada farkı kapatarak, öne geçti: 73-74. Guduric'in bitime 2 dakika kala boyalı alandan bulduğu sayıya (73-76) TOFAŞ son dakikada Shepherd ve Berk Uğurlu'yla karşılık verince son 36 saniyeye 76-76 eşitlikle girildi. İki takımda kalan sürede sayı bulamayınca maç uzatmalara gitti.
Uzatma dakikalarında Berk Uğurlu, Yiğit Arslan ve Cook ile skor üreten TOFAŞ, uzatmanın 3'üncü dakikasını 85-82 önde geçti. Rakibine Henry, Palonora ve Melih Mahmutoğlu ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika kala 88-90 öne geçti. Bitime saniyeler kala son hücum şansını elde elen TOFAŞ, Cook'un 3 sayılık denemesinden sonuç alamadı. Son olarak Booker faul atışlarını değerlendiren Fenerbahçe Beko maçtan 93-88 galip ayrıldı.
 DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-02-15 23:29:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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