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(Özel) Önce sipariş verdi, sonra herkesin içinde 2 tane telefonu böyle çaldı Herkesin gözünün içine baka baka telefonları çaldı; o anlar kameraya yansıdı

İHA

(Özel) Önce sipariş verdi, sonra herkesin içinde 2 tane telefonu böyle çaldı Herkesin gözünün içine baka baka telefonları çaldı; o anlar kameraya yansıdı

Bursa’da hırsız önce sipariş verdi daha sonra herkesin içinde 2 tane telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesinde döner salonu işleten Halil Bulum ve Eşi Ayşe Bulum’ un 2 tane cep telefonu çalındı. Dükkana müşteri gibi giren hırsız önce yarım ekmek döner siparişi verdi. İş yeri sahibi Ayşe Bulum, döneri hazırlamak için arkasını döndüğü esnada hırsız dükkanda müşteriler olmasına rağmen 2 tane telefonu çalıp hızlıca dükkandan çıkarak uzaklaştı. Dönerleri hazırlayan iş yeri sahibi hazırladığı dönerin siparişini veren müşteriyi aramaya başladı.
Dönerci müşteriyi göremeyince durumdan şüphelenip etrafa bakmaya başladı. Bulum, işyerindeki 2 cep telefonunun çalındığını gördü. Hırsızın rahat tavırları ise herkesi şaşkına uğrattı. Bulum ailesi telefonlardan çok telefonların içinde bulunan bilgilerin kaybolmasına üzüldüğünü söyledi.
Gözlerinin önünde telefonlarının çalındığını ifade eden Ayşe Bulum, "İçeriye müşteri girdi. Döner siparişi verdi. Döneri hazırlamak için arkamı döndüm, içeride müşteriler de vardı. Müşterilerin yanında 2 tane telefonu çalıp kaçmış, ben döneri hazırladım vermek için arkamı döndüm siparişi veren müşterinin olmadığını gördüm. Daha sonra güvenlik kamerasına baktığımda hırsız sipariş verdikten sonra değeri 7 bin lira olan 2 tane telefonu çalıp kaçıyor. Hırsızların biran önce yakalanmasını istiyorum. Telefondan ziyade içindeki bilgiler ve fotoğraflar benim için çok önemliydi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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