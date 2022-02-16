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Osmanlı’nın ilk başşehrine tarihi dokuya uygun kent meydanı yapılıyor Yenişehir'in yeni meydanında Selçuklu mimarisi uygulanacak

İHA

Osmanlı’nın ilk başşehrine tarihi dokuya uygun kent meydanı yapılıyor Yenişehir'in yeni meydanında Selçuklu mimarisi uygulanacak

Osmanlı’nın ilk başşehri olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tarihi dokuya uygun olarak kent meydanı yapılıyor.14 bin metrekarelik alana yapılacak meydanda 8250 metrekare yeşil alan olurken; projede Türk büyüklerinin büstleri ve 16 devletin bayrakları yer alacak.
9 milyon liraya mal olacak Selçuklu mimarisi ile birçok yeniliğin olacağı Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan kent meydanı inşaatına başlanıyor.
Projede 8250 metrekare yeşil alan olacak. Yürüyüş yolları, 250 metrekare park alanı ile Türk büyüklerinin büstleri ve 16 devletin bayrakları yer alacak.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yüklenici firma ile sözleşmeyi imzaladık. Yer teslimini gerçekleştirdik. Firma 15 gün içinde işe başlayacak. Projeyi 1 yıla dağıttık ama arkadaşlardan aldığımız söz doğrultusunda inşallah 6 Eylül’de, Yenişehir’in kurtuluşunun 100. yılında hep birlikte parkımızı açıp törenlerini burada yapmayı düşünüyoruz. Projede 8250 metrekare yeşil alan olacak. Yürüyüş yolları 250 metrekare park alanı ile Türk büyüklerinin büstleri ve 16 devletin bayrakları yer alacak. 9 milyon liraya mal olacak bu yatırım toplam 14 bin metre karelik bir alanda ilçe halkımızın hizmete sunulacak. Firmadaki arkadaşlarımız bu konuda özverili olarak çalışacaklarını söylediler. İnşallah her şey güzel gider, Yenişehir halkına da güzel bir eser kazandırmış oluruz” diye konuştu.
Peyzaj Yüksek Mimarı İsmail Halil Ünlü, “ 14 dönüm üzerinde yapacağımız parkımız ilçeye yakışacak modern bir yer olacak. İçerisinde Selçuklu mimarine uygun çalışmalar olacak. Süs havuzları, amfi tiyatro, kafeterya ilçeye yakışacak bir yer olacak. Projenin süresi bir yıl. Fakat şartlar uygun olduğunda Başkanımızın dediği tarihe yetiştirmek için çalışacağız” dedi.

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