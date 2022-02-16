Karacabey Belediyespor voleybolda rakip tanımıyor

TVF Erkek Voleybol 2. Lig Grubunda mücadele eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, deplasmanda oynadığı Gebze Belediyesi Gençlik Hizmetleri mücadelesini de kayıpsız geçti. Müsabakadan 31 galip ayrılan Filenin Efeleri, ligde playofflara kalmayı garantilerken, üst lige çıkma yolunda da rakiplerine göz dağı verdi.

Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor. TVF Erkek Voleybol 2. Lig Grubunda zirvede yer alan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, deplasmanda oynadığı Gebze Belediyesi Gençlik Hizmetleri karşılaşmasını da kayıpsız geçerek, liderliğini sürdürdü. Müsabakadan 31 galip ayrılan Filenin Efeleri, ligde playofflara kalmayı garantilerken, üst lige çıkma yolunda da rakiplerine göz dağı verdi.

Kocaeli Dilovası Spor Salonunda oynanan müsabakada ilk seti 2025 kazanan Karacabey Belediyespor, ikinci seti 2519’luk skorla kaybetti. Filenin Efeleri sonrasında müsabakaya ağırlığını koyarken, 3. seti 2519 aldıktan sonra, son seti de 2515’lik skorla geçti ve müsabakadan 31 galip ayrıldı.

Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, sporcuları ve yönetimi tebrik ederek başarılarının devamını dilerken, takıma duydukları inancı da vurguladı. Ligde play off’a kalmayı garantileyen takımın Karacabey’e 1. Lig mutluluğunu yaşatacağına inandığını ifade eden Başkan Özkan, voleybol takımının başarısını futbol takımında da görmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öte yandan Karacabey Belediyespor, 19 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te, Atatürk Spor Salonunda Karamürsel İdman Yurdu’nu ağırlayacak.

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