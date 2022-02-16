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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUTEKOM laboratuvarlarının kalitesi bir kez daha tescillendi

İHA

BUTEKOM laboratuvarlarının kalitesi bir kez daha tescillendi

Firmaların yüksek teknolojili üretim gerçekleştirmeleri ve ArGe yapılarını güçlendirmeleri konusunda Bursa’da sanayiciye yenilikçi çözümler sunan BUTEKOM, teknik kontrol ve belgelendirme konusunda uluslararası nitelikte faaliyet gösteren TÜV NORD’ün Uygunluk Belgesini almaya hak kazandı.
Bursa’da tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde uluslararası alanda tanınan ve takip edilen çok amaçlı bir araştırma merkezi olma vizyonuyla hayata geçirilen Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ArGe Merkezi (BUTEKOM), ILAC ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonlarından sonra TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme AŞ (TÜV NORD) tarafından yapılan denetimi de başarılı bir şekilde tamamlayarak TÜV NORD Laboratuvar Uygunluk Belgesi’ni almaya hak kazandı. Bursa’nın en gelişmiş altyapılara sahip laboratuvarlarının yer aldığı BUTEKOM, faydalanıcı firmaların sektörde öncü olabilmeleri hedefiyle inovatif girişimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Uluslararası standartlar kapsamında TS EN ISO/IEC 17025:2017 çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren BUTEKOM, ILAC ve TÜRKAK akreditasyonlarından sonra TÜV NORD tarafından yapılan uygunluk denetimini de başarıyla tamamladı. BUTEKOM Laboratuvarları, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından en prestijli belge olarak kabul edilen ISO/IEC 17025 kapsamında TÜV NORD Laboratuvar Uygunluk Belgesi’ni almaya hak kazanarak kalitesini bir kez daha tescilledi. TÜV NORD belgesiyle BUTEKOM Laboratuvarları’nda raylı sistemler sektöründe kullanılan kompozit malzemeler, iç trim kumaşları, plastik ve kauçuk ürünleri alanlarında ürün performansını belirlemek amacıyla talep edilen mekanik testler ile yanma testleri gibi fonksiyonel testleri standarda uygun olarak gerçekleştirildiği teyit edildi.
TÜV NORD tarafından verilen ‘Laboratuvar Uygunluk Belgesi’ kapsamında BUTEKOM’un laboratuvar hizmetlerinde kapasitesini artırmanın yanı sıra tekstil, teknik tekstil, otomotiv, uzayhavacılık, raylı sistemler, savunma, kauçuk ve kompozit sektörlerine yönelik testlerde kalite gerekliliklerini tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak güvenilir sonuçlar elde ettiği kanıtlandı. Test, analiz ve muayene hizmetleri başta olmak üzere proje hizmetleri, numune üretimi, teknik raporlar, teknik danışmanlık, eğitim, organizasyon hizmetleri gibi birçok alanda firmaların çözüm ortağı konumunda olan BUTEKOM’da sektör temsilcilerine yönelik ayrıcalıklı birçok hizmet sunuluyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin nitelikli üretim hedefleri doğrultusunda hayata geçen BUTEKOM’un başta tekstil, otomotiv ve kompozit olmak üzere, kimya, uzay, havacılık, savunma, raylı sistemler, makine ve enerji sektörleri için sunduğu hizmetlerle firmaların rekabetçi yapılarını güçlendirmeyi sürdürdüğünü söyledi. BUTEKOM’un iş dünyasına ürünlerini uygun koşullarla ve güvenli bir şekilde dünya standartlarında test ettirme imkanı sunarak, kaynakların ülke sınırları içinde kalmasına da imkan sağladığını dile getiren Başkan Burkay, “Başta test analiz ve muayene hizmetleri olmak üzere proje, numune üretimi, teknik raporlar ve teknik danışmanlık gibi birçok alanda 250’den fazla kurum ve kuruluşla işbirliğinde faaliyet gösteren BUTEKOM, TÜV NORD Laboratuvar Uygunluk Belgesi almaya hak kazanarak etkinliğini uluslararası alanda çok daha etkin bir şekilde sürdürecektir. Güçlü altyapısı ve yetkinlikleriyle BUTEKOM, kent ve ülke ekonomimize hizmet sunmaya devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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