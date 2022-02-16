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Ortopedi doktorlarının parmak kıran kavgasında 5 yıla kadar hapis isteniyor

DHA

Ortopedi doktorlarının parmak kıran kavgasında 5 yıla kadar hapis isteniyor


BURSA, (DHA)BURSA Çekirge Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü´nde görevli Dr. Cengiz Çelik'in (50) parmağı, Dr. Mehmet Doğan (47) ile aralarında çıkan kavgada kırıldı. Meslektaşlarının araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırılırken Çelik, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doğan hakkında 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, geçen yıl 30 Kasım'da, Osmangazi ilçesinde bulunan Çekirge Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü´nde görevli Dr. Mehmet Doğan ve meslektaşı Cengiz Çelik arasında, doktor odasında para meselesinden tartışma çıktı. Dr. Çelik, iddiaya göre, borç verdiği 1470 doları geri isterken, Dr. Doğan ise hiç para almadığını öne sürdü. Bu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, Çelik'in sağ el işaret parmağı kırıldı. Diğer doktorların araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. İhbarla gelen polis ekipleri, 2 doktoru da ifadeleri alınmak üzere Çekirge Polis Merkezi'ne götürdü. Birbirlerinden şikayetçi olan doktorlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
`ODANIN KAPISINI KİLİTLEDİ, BOĞAZIMA SARILDI´
Savcılık soruşturması kapsamında ifadeleri alınan doktorlardan Cengiz Çelik, hastanenin doktor soyunma odasında yaşanan kavga ile ilgili, daha önce sorun yaşadığı meslektaşı Mehmet Doğan´ın üzerine yürüyerek, küfür ve hakaret edip, tehditte bulunduğunu söyledi. Kendisiyle tartışmak istemediği için odayı terk etmek istediğini ancak odanın kapısının Doğan tarafından kilitlendiğini iddia eden Çelik, "Mehmet Doğan arkamdan gelerek kapının kolunu tuttu, elime ve boğazıma saldırdı. Ben ona vurmadım. Sadece canımı acıttığı için uzaklaşması için itekledim daha sonra araya giren diğer doktor arkadaşlarımız bizi ayırdı" dedi
'TEHDİ ETMEYE BAŞLADI' 
Mehmet Doğan ise ifadesinde, soyunma odasının kapısını Cengiz Çelik´in kilitlediğini öne sürdü. Çelik´in kendisine verdiğini iddia ettiği, o günkü kurdan 1470 dolar borç parayı geri isteyip, eşine ve annesine küfrettiğini söyleyen Doğan, "Boğazıma sarılarak beni tehdit etmeye başladı. Bu sırada odada bulunan doktorlar araya girerek Çelik´i tutmaya çalıştı. Bu 10-15 dakika sürdü" diye konuştu.
İfadelerine başvurulan tanık doktorlardan biri, Cengiz Çelik´in Mehmet Doğan´a küfür ve hakaret ettiğini söylerken, odadan çıktığı için herhangi bir darp olayına şahit olmadığını söyledi.  Diğer tanık doktor da "Herhangi bir şekilde şiddet ve hakaret içerikli söz duymadım ve buna tanık olmadım" dedi.
5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yapılan soruşturma sonrası sanık Mehmet Doğan hakkında 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Doğan'ın meslektaşı olan Cengiz Çelik'i 'Seni dövdürtürüm, seni bu hastaneden sürdürürüm' diyerek hakaret, küfür ve tehdit ettiği belirtilerek, "Doğan'ın müştekiyi darp ederek, vücudunda kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaraladığı, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği deliller kapsamında anlaşılmıştır" görüşüne yer verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez
2022-02-16 11:41:27

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