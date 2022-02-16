Muş İlder' den Bursa'dan Suriye'ye 346 bin TL'lik yardım tırı

Muş İLDER'den Suriye'de savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan, çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren mülteci ailelere yardım gerçekleştirildi.

‘’İyilik ısıtırsa kış üşütmez.’’

Kış mevsiminin soğuk ve dondurucu yüzüne hep birlikte şahit oluyoruz. Sofrasında ekmeği olmayan, dışarıda kendisini koruyacak kışlık kıyafetleri bulunmayan çaresiz kardeşlerimizi, çocukları, yetimleri düşünerek "Un ve Giyecek Yardımı" kampanyası başlatan Muş İLDER, bir Tır un ve giyeceği İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Suriye'ye gönderdi.

Muş Kültür Evi önünde gerçekleştirilen törende yardım çalışması hakkında kısa bir açıklama yapan Muş İLDER Başkanı Mehmet Akif Bingöl, milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım elini uzatmak amacıyla başlattığımız yardım çalışmalarına mümin kardeşliğinin ve iyiliğin iyileştirici gücüne inanan hayırseverler destek verdi.

Sesimizi duyan, gayretimizi ve derdimizi hisseden hayırseverlerimizin bağışları sayesinde, yeri geldiğinde ihtiyaç sahibinin sofrasında sıcak bir ekmek olmak, üşüyen bir çocuğun bedenini ısıtmak, bir nebze olsun onu mutlu etmek adına kısa bir süre önce başlattığımız yardım kampanyamıza;

150 bin TLdeğerinde 500 çuval un,

157 bin 500 TL değerinde 2100 adet 3 12 yaş çocuklar için kapşonlu hırka ,

24 bin TL değerinde 600 adet 36 yaş için çocuk pantolonu,

15 bin TL değerinde 200 adet 916 yaş için çocuk hırkası olmak üzere toplamda 346 bin 500 TL'lik yardımları, Allah'ın izniyle hayırsever hemşehrilerimizin değerli yardımlarıyla gönderiyoruz. Kardeşlik hukukunu pekiştirecek, iyiliği yaygınlaştıracak bu anlamlı yardıma katkıda bulunan tüm hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." dedi.

Bursa İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan da "İhtiyaç sahibi kardeşlerimize daha önceki yıllarda olduğu gibi bu soğuk kış zamanında da uzatılan yardımların Muş İLDER'in iyilik, hayır, erdem ve sorumluluk sahibi olmanın örnekliğini göstrdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.