Güzelyalı Yat Limanı’nda gemi otel olarak hizmet veren Turan Emeksiz yolcu vapuru evine döndü.

İstanbul şehir hatlarında 46 yılı aşkın süre hizmet verirken emekliye ayrılmasının ardından Mudanya Belediyesi tarafından satın alınan ve 2008 yılından bu yana gemi otel olarak hizmet veren Turan Emeksiz yolcu vapuru, müze, hastane ve ya kütüphane olarak yaşatılmak üzere İstanbul’a uğurlandı. Yolcu vapuru, kültürel bir mirasın parçası olarak değerlendirilmek üzere meclis kararıyla bedelsiz olarak Mudanya Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Müze, hastane veya kütüphane olarak değerlendirilmesi planlanan yolcu vapuru, Güzelyalı Yat Limanı’ndan İstanbul’a taşındı.

Gemiyi uğurlayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “28 Nisan 1960’ta Beyazıt Meydanı’nda öldürülen, özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Turan Emeksiz’in adını taşıyan geminin bir kültür varlığı olarak yaşatılmasında öncü olmak bizim için büyük gurur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’a, çalışmalarda destek veren Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar’a ve taşınma işlemini gerçekleştiren teknik ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

İngiltere’nin Glasgow Limanı’nda 1961’de yaptırılan yolcu vapuruna, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi’nde katıldığı protesto gösterilerinde bir polisin kurşununa hedef olan Turan Emeksiz’in ismi verilmişti. Şehir Hatları Vapuru olarak KadıköyEminönü hattında hizmet verirken emekliye ayrıldı. Mudanya Belediyesi gemiyi satın alırken, Güzelyalı Yat Limanı’nda günümüze kadar özel bir işletme tarafından 4 katlı yüzer otel olarak hizmet verdi.

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