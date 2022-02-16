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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 katlı kaçak ev yıkıldı

İHA

Osmangazi Belediyesi, Dikkaldırım Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen 4 katlı bina henüz inşaat halindeyken tespit ederek yıktı.

4 katlı kaçak ev yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Dikkaldırım Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen 4 katlı bina henüz inşaat halindeyken tespit ederek yıktı.
İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Dikkaldırım Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen 4 katlı evi, inşaat aşamasında yıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan binanın yıkımı için sabah erken saatlerde adrese giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaba inşaatı tamamlanmış olan binayı iş makinesi ile yıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

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