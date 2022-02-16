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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Körfezime Dokunma” diyenler imzalıyor

İHA

“Körfezime Dokunma” diyenler imzalıyor

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin destek verdiği “Körfezime Dokunma” çalışmaları, imza kampanyası ile devam ediyor.
Gemlik’te bir kimya firmasının kurmak istediği ve Gemlik Körfezi başta olmak üzere tüm Marmara Denizi’ne geri dönülemez zarar vereceği çeşitli uzman görüşleri ile sabit olan derin deniz deşarj sistemine karşı Gemlikliler, ses yükseltmeye devam ediyor. Pazartesi günü İskele Meydanı’nda gerçekleşen geniş katılımlı basın açıklamasında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Marmara Denizi’nin daha fazla kirlenmeyi kaldıramayacağını söyleyerek, denize herhangi bir olumsuz etki bırakacak girişimlere karşı tüm Gemliklileri duyarlı olmaya davet etmişti.
Kurulması planlanan deşarj sisteminin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/1000 ve 1/5000’lik planlarının itiraz süresi Mart ayında dolmadan önce, Gemlik Belediyesi’nden bir adım daha geldi. Belediye tarafından Çarşı meydanında “Körfezime Dokunma” imza kampanyası düzenlendi. İlk imzayı atan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, tüm Gemliklileri çevre duyarlılığı içinde kampanyaya davet etti.
“Gemlik Körfezi daha fazla kirliliği kaldıramaz”
Başkan Sertaslan kampanyayla ilgili şöyle konuştu;
“Bundan elli yıl önce, tekneyle denize açılan avcılar Gemlik Körfezi’nde sünger avlıyordu. Şimdi ilçe merkezinde denize girmenin bile tartışıldığı bir dönemdeyiz. Geçtiğimiz yıl havaların ısınmasıyla ortaya çıkan müsilaj, Marmara Denizi’nin kirletici etkilerden ne kadar yorulduğunun göstergesi olmuştu. Şimdi ilçemizde kurulmak istenen bu derin deniz deşarj sistemi, bir saatte 5 bin 500 metreküp su, yani tüm Gemlik’in bir günde kullandığının yedi katı miktarda suyu çekerek kendi sistemini soğutup ısınan suyu denize bırakmak istiyor. Tabii ki bu uygulama yapılırken denize başta klor olmak üzere farklı miktarlarda kimyasal maddeler de atılacağını biliyoruz. Bu sistem ile Gemlik Körfezi kışın 1 yazın 2 derece ısınacak. Marmara Denizi, son otuz yılda iki buçuk derece ısındı. Deniz suyundaki sıcaklık artışı ve kimyasal maddelerin kullanımı, Gemlik Körfezi’nden Balıkesir Kapıdağ Yarımadası’na kadar olan bölgede etkili olacak. Marmara Denizi’nin artık yeni kirletici etkilere karşı savunması yoktur. Bu nedenle Körfezime Dokunma diyor ve tüm hemşerilerimizi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz.”

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