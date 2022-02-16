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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım'da parklar yenileniyor

İHA

Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri, parklarda yapım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yıldırım'da parklar yenileniyor

Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri, parklarda yapım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yıldırım Belediyesi, kauçuk zeminli, modern oyun aletleri içeren yeni parkları ilçeye kazandırırken, eski parklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kullanımdan yıpranan oyun aletlerini onarıp, zeminde azalan kum alanlara, sterilize kum serimi yapan Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında toplam 104 adet kum zeminli oyun alanında 530 metreküp sterilize kum sererek oyun alanı zeminlerini yenilenip sağlıklı hale getirdi.
2019 yılında ilçede mevcut olan 71 kauçuk zeminli çocuk oyun alanını, göreve geldiği 2,5 yıllık süreçte 103’e çıkardıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2019 yılından bu yana 32 adet kauçuk zeminli çocuk oyun alanını Yıldırım’a kazandırdık. Son 1 yılda toplam 2 bin 356 metrekarelik alanda kauçuk zemin yaptık. Yaptığımız bu çalışmalarla bir yandan çocuklarımız için sağlıklı, güvenli oyun alanları oluştururken bir yandan da daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek için çalışıyoruz. Yıldırım’ın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Geride bıraktıkları 2,5 yılda çocukların güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerin dinlenip nefes alabileceği 21 bin 19 metrekarelik alandan oluşan 16 yeni parkı ilçeye kazandırırken, 46 bin 157 metrekarelik alandan oluşan 26 parkı da sil baştan yenilediklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Şu anda 5 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yıldırım’ı yeniden yeşil kimliğiyle buluşturacağız” diye konuştu.

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