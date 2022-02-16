Fetih Müzesi iklim krizine dikkat çekti

Mimari ve sanatsal özelliklerinin yanı sıra kültür merkezi olarak da hizmet veren Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 21’nci yüzyılın en önemli sorunlarından biri haline gelen iklim değişikliği krizine dikkat çekti.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, önemli bir sergiye kapılarını açarak farkındalık oluşturdu. İklim değişikliğinin kültürel miraslar üzerinde etkisini göstermek hedefiyle düzenlenen ‘14 Şubat Sevdiğimiz Eserler PopUp Sergisi’ vatandaşların büyük beğenisini topladı. Müzenin kronolojik sergi alanında bulunan İvaz Paşa’nın Yeşil Türbe’de çini ustalarıyla sohbetini gösteren görselde, tarihi miras objeleri siyah beyaza çevrilerek gelecekte yaşanacak sorunlar anlatıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak çevre duyarlılığına önem verdiklerini belirterek, “Bunun en güzel örneğini ise yeşil bina konseptinde inşa ettiğimiz Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde görüyoruz. Kendi enerjisini de üretebilen müzemiz, 14 Şubat’ta anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ekip arkadaşlarımız, yaklaşık 700 yıl önceden günümüze gelen eserlerin iklim krizinde yok olmaması adına tarihi miras objelerini siyah beyaza çevirerek gelecekte yaşanacak sorunları anlattı. Umarım faydalı olur. 20 Şubat’a kadar sürecek sergimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

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