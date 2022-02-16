4 aylık hamile Hazal'ın cinayet şüphelisi: Kim olsa aynı şeyi yapardı (2)



HAZAL'I 19 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük´ü bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe, çıkarıldığı mahkemece `kasten adam öldürme´ suçlamasıyla tutuklandı. Hazal Alpyörük´ün, vücudunun çeşitli bölgelerinde 19 bıçak darbesi tespit edildi. Alpyörük´ daha önce birlikte yaşadığı Kadir Meşe'nin yanı sıra onun annesi tarafından da dövüldüğü öne sürüldü. Öldürülen genç kadının amcası Önder Alpyörük, yeğeni ile Kadir Meşe'nin 7 ay önce aileleri tarafından görücü usulü ile tanıştırıldığını söyledi. Çiftin, dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladığını ifade eden Önder Alpyörük, "Kadir daha önce ayağından vurulduğu için aksayarak yürüyordu. Yeğenim güzel olduğu için Kadir bunu kompleks yapıp kıskanmaya başladı. Kıyafetlerine, gezmesine karışmış. Defalarca dövmüş. Hatta bir dönem evden çıkmasın, diye kapıyı bile üzerine kilitlemiş. Yeğenim 1 ay önce ailesinin yanına geri dönmüştü" dedi.

`YEĞENİM KAYINVALİDESİNDEN DE ŞİDDET GÖRÜYORDU´

Şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu da iddia eden Önder Alpyörük, yeğeninin kayınvalidesinden de şiddet gördüğünü öne sürerek şunları söyledi:

"Yeğenim, Kadir´in uyuşturucu kullandığından şüpheleniyor. Gidip kayınpederine söylüyor. Kayınpederi ise öyle bir şey olmadığını söyleyerek Hazal´ı ikna ediyor. Ancak kayınvalidesi, `Sen benim oğlumu nasıl böyle bir şeyle suçlarsın´ diyerek, o günden sonra yeğenimi dövmeye başlıyor. Yani hem kocasından hem kayınvalidesinden şiddet görüyor. Olayın olduğu gün de Kadir, ağabeyimin evine gidiyor. `Baba dün 14 Şubat Sevgililer Günü´ydü. Dün beraber değildik, en azından bugün karımı alayım da biraz dolaşıp, yemek yiyelim´ diyor. Ağabeyim de iyi niyetli olduğunu düşünerek, izin veriyor. Hazal´ı alıp eve götürüyor. Evde tartışmaya başlamışlar. Dövmeye kalkınca, Hazal kendini balkona kilitliyor. Bağırıp, etraftan yardım istiyor. Kadir, diğer kapıdan balkona çıkarak, yeğenimi bıçaklıyor. 19 tane bıçak darbesi vardı vücudunda. Elleri, yüzü hep kesik içindeydi. Etraftakiler yardım etmek yerine cep telefonlarıyla o anları çekmiş. Bir kişi arayıp ihbar etmiş."

Bursa Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Hazal Alpyörük´ün cenazesi, Bursa´nın Mustafakemalpaşa ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Adile Mezarlığı´nda toprağa verilecek. (DHA)Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2022-02-16 15:35:01



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