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Bursaspor’un genç oyuncusuna milli davet

İHA

U19 Futbol Milli Takımı'nın 2224 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya'da Tacikistan ve Kırgızistan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna Bursaspor'dan Tuğbey Akgün davet edildi.

Bursaspor’un genç oyuncusuna milli davet

U19 Futbol Milli Takımı'nın 2224 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya'da Tacikistan ve Kırgızistan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna Bursaspor'dan Tuğbey Akgün davet edildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu Tuğbey Akgün, U19 Milli Takımı’na davet edildi. U19 Milli Takımı’nın Tacikistan ve Kırgızistan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Hazırlık maçlarının kadrosuna Bursaspor’un genç oyuncusu Tuğbey Akgün de davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 18.00'de Belek'te toplanacak.

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