Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, yaptığı takip sonucu 2 kişinin üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirdi.

Gerçekleştirilen takip sonunda M.Ö.'nün üzerinde 16, 4 gram selvia, 3, 71 gram metamfetamin ayrıca evinde yapılan aramada 8, 82 gram selvia ele geçirildi. Başka bir takipte ise, E.B.'nin üzerinde 5, 91 gram selvia le geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslarda M.Ö uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanırken, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.