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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da ev alev alev yandı

İHA

Bursa'da bir evde çıkan yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunanlar ise kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı.

Bursa'da ev alev alev yandı

Bursa'da bir evde çıkan yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunanlar ise kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı.
Yangın, 19.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Bayrak sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm odayı sararken evde bulunanlar hemen dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucu evin bir odası kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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