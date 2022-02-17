Ehliyetsiz sürücü polise ağabeyinin kimliğini verdi; 4 bin TL ceza yedi



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, trafik denetimi yapan polis ekiplerine ağabeyinin kimliğini veren ehliyetsiz sürücüye 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı. Yalan beyanda bulunan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda trafik denetimi yapan polis ekipleri, 11 AG 232 plakalı otomobili durdurdu. GBT sorgulaması sırasında kendini Fırat A. ismiyle tanıtan sürücü, kimliğinin yanında olmadığını belirtti. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, sürücüye kimliğinin fotoğrafını cep telefonuna mesajla gönderilmesini istedi. Gönderilen kimlikteki fotoğrafa bakan polis ekipleri, fotoğrafın sürücüye benzemediğini fark etti. Bunun üzerine sosyal medya hesabını açmasını isteyen polis ekipleri, sürücüyle kimlikteki kişinin isminin farklı olduğunu tespit etti. Yapılan sorgulamada ağabeyinin kimliğini ibraz ettiği öğrenilen sürücünün isminin Serdar A. (18) olduğunu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulanan Serdar A., yanlış kimlik göstererek, kamu görevlisine yalan beyanda bulunduğu için ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-02-16 23:23:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.