2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ya Ticaret Borsası’ndan güçlü destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ya Ticaret Borsası’ndan güçlü destek

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı arasında karşılıklı protokol imzalandı.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ya Ticaret Borsası’ndan güçlü destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı arasında karşılıklı protokol imzalandı.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’da kenti tatlı bir heyecan sardı. Mart ayı sonunda yapılacak Nevruz kutlamaları ve açılış programı öncesi 2022 yılı için planlanan etkinlik takvimi belirlenirken, kent dinamikleri de harekete geçti. Kozahan’daki Bursa Ticaret Borsası (BTB) binasını Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi’nin kullanımına sunan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tarihi belediye binasında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BTB Başkanı Özer Matlı arasında karşılıklı işbirliği ve Bursa Ticaret Borsası’nın desteğini içeren protokol imzalandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine yönelik tüm kültürel faaliyetler, organizasyon, davet ve etkinliklerin belediye iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş. tarafından koordine edildiğini belirterek, planlamanın tüm şehir dinamikleriyle birlikte gerçekleştirildiğini söyledi. Konuya yönelik duyarlı yaklaşımları sebebiyle Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı’ya teşekkür eden Başkan Aktaş, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının Bursa’ya çok yakıştığını, kentin kültür sanat hayatına katacağı değerin yanı sıra Bursa’nın turizm potansiyeline de önemli katkı sunacağını ifade etti. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe belediyeleri ve sivil toplum örgütlerinden konuya ilişkin destek beklediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu heyecanı dalga dalga toplumun tüm kesimlerine yaymaya çalışıyoruz. Bursa hepimizin ortak değeri. Türkiye'nin en nadide şehirlerinden biri. Dolayısıyla bu değere hep beraber sahip çıkmak zorundayız. Bu unvan, Büyükşehir Belediyesi’ne değil tüm Bursa’ya verildi” dedi.
Bursa’nın her alanda marka kent olduğunu vurgulayan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise, kentin ekonomik yönden kalkınması için çalışırken, eğitimden sağlığa, sosyal hayattan kültürel faaliyetlere kadar her alanda öncü olmaya gayret ettiklerini vurguladı. Matlı, “Osmanlı Payitahtı Bursamızın 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesini ‘kentimizin turizm potansiyelini çok daha yukarılara çıkarması adına’ önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu noktada yıl boyunca gerçekleştirilecek çalışmalar için hem desteğimizi göstermek hem de kentimizin diğer tüm kurum ve kuruluşlarına örnek olmak adına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile şehrimiz için protokol imzalamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bursa Ticaret Borsası olarak bu desteğimizin ilk adımı olarak Koza Han’da bulunan hizmet binamızı ‘2022 yılı için Türk Dünyası etkinliklerinde kullanılmak üzere’ Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi’nin kullanımına sunduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha Bursamızın 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mudanya'da kaçak sigaraya geçit yok
YEREL HABERLER Mudanya'da kaçak sigaraya geçit yok
Dijital Dönüşüm Okulunda eğitimler başlıyor
YEREL HABERLER Dijital Dönüşüm Okulunda eğitimler başlıyor
Karacabey’de sokak hayvanları sahipsiz değil
YEREL HABERLER Karacabey’de sokak hayvanları sahipsiz değil
Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin geri dönüşüm projesine liseli gençlerden tam destek
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin geri dönüşüm ...
Bir ayda 148 can kaybı Bir aylık kaza bilançosu; 148 ölü, 18 bin yaralı
YEREL HABERLER Bir ayda 148 can kaybı Bir aylık kaza bilançosu; 148 ...
Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri ...
Bursa'da alevleri görenler orman yangını zannetti, bağ evi yangını çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da alevleri görenler orman yangını zannetti, ...
(Özel) İznik Gölü kuruyor...Belgesel ile tehlikeye dikkat çekti Orhangazili yapımcı, akademisyenler ve uzmanlarla birlikte İznik Gölü için ‘Elinden geleni yap’ belgeselini çekmeye başladı
YEREL HABERLER (Özel) İznik Gölü kuruyor...Belgesel ile tehlikeye ...
Kızı da kendisi gibi kalp hastası olan anne duygusal anlar yaşadı Bursa'da doğuştan kalp hastaları bir araya gelip yaşadıkları zor süreci anlattı
YEREL HABERLER Kızı da kendisi gibi kalp hastası olan anne duygusal ...
Ehliyetsiz sürücü polise ağabeyinin kimliğini verdi; 4 bin TL ceza yedi
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü polise ağabeyinin kimliğini verdi; ...
Polise ağabeyinin kimliğini gösteren ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Polise ağabeyinin kimliğini gösteren ehliyetsiz ...
Bursa'da ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da ev alev alev yandı
4 aylık hamile Hazal'ın cinayet şüphelisi: Kim olsa aynı şeyi yapardı (3)
YEREL HABERLER 4 aylık hamile Hazal'ın cinayet şüphelisi: Kim olsa ...
Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefine hızla yürüyor
YEREL HABERLER Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda ...
Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı
Babasının evine sığınan genç kadını sevgililer günü bahanesiyle kandırmış Yedi ay önce tanıştı, üçüncü ayında hamile kaldı, sevgililer gününün ertesi öldürüldü 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen 4 aylık hamile kadının, dini nikahlı eşi ile 7 ay önce tanıştığı ortaya çıktı Tutuklanan şüpheli kocanın daha önce darp ettiği için babasının evine sığınan karsını sevgililer gününü bahane ederek kandırdığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Babasının evine sığınan genç kadını sevgililer günü ...
Bursaspor’un genç oyuncusuna milli davet
YEREL HABERLER Bursaspor’un genç oyuncusuna milli davet
4 aylık hamile Hazal'ın cinayet şüphelisi: Kim olsa aynı şeyi yapardı (2)
YEREL HABERLER 4 aylık hamile Hazal'ın cinayet şüphelisi: Kim olsa ...
Üniversiteye hazırlanan gençlere destek
YEREL HABERLER Üniversiteye hazırlanan gençlere destek
Can dostları için yeni beslenme noktaları oluşturuluyor
YEREL HABERLER Can dostları için yeni beslenme noktaları ...
'Hayal et, tasarla ve üret'
YEREL HABERLER 'Hayal et, tasarla ve üret'
Seyyide Zülfinaz Arvas dualarla defnedildi
YEREL HABERLER Seyyide Zülfinaz Arvas dualarla defnedildi
Satış ekibi, ürün eğitimlerini başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER Satış ekibi, ürün eğitimlerini başarıyla tamamladı
KDV indirimiyle su faturaları daha da düşecek
YEREL HABERLER KDV indirimiyle su faturaları daha da düşecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.